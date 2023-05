Dopo Allegri, voce clamorosa: arriva un altro ex Campione del Mondo

Stando alle ultime indiscrezioni sembra che la posizione di Allegri sia diventata sempre meno solida: il nuovo nome sorprende tutti

La trasferta di Udine, in programma domenica sera, sarà l’ultimo impegno stagionale della Juventus.

I tifosi juventini non vedono l’ora di mettere un punto a questo anno così travagliato, sia dentro che fuori dal campo. Le sentenze sportive hanno certamente influito sul cammino dei bianconeri, ma in questi due anni sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri non si sono visti i progressi sperati.

Da quando è tornato il tecnico livornese la Juve non è più riuscita a conquistare nessun trofeo. Oltre alla mancanza di successi, i tifosi contestano ad Allegri la totale mancanza di gioco della sua squadra, apparsa in difficoltà anche contro formazioni a dir poco modeste. Riflessioni che sta facendo anche la proprietà, nonostante le varie rassicurazioni di Calvo che aveva parlato di “ovvietà” riferendosi alla conferma di Allegri nella prossima stagione.

Dal canto suo, l’allenatore toscano ha ancora due anni di contratto e ha già fatto capire di non avere alcuna intenzione di abbandonare la nave. “Sarebbe da vigliacchi”, ha detto Allegri nel post-gara di Empoli. Tuttavia sul web continuano a circolare molti nomi di possibili sostituti, a dimostrazione di come la sua posizione sia sempre meno solida.

Allegri fatto fuori dalla Juve: arriva il campione del mondo?

Non è passata inosservata la presenza di Antonio Conte in tribuna all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Milan. Il tecnico salentino è senza squadra e i fan bianconeri sognano il grande ritorno del condottiero che nel 2011 prese in mano la Juve e la riportò subito ai vertici del calcio italiano. Ma in queste settimane sono spuntate anche molte altre candidature.

Si va da un altro sogno come Zinedine Zidane a obiettivi più realistici, come Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano, fino ad arrivare a Igor Tudor. Ma nelle ultime ore è venuto fuori un altro nome che evoca ricordi piacevoli ai tifosi. Stiamo parlando di Fabio Grosso, attuale allenatore del Frosinone, che in passato ha indossato anche la maglia bianconera per tre stagioni.

La carriera da allenatore di Grosso è cominciata proprio nelle giovanili della Juventus, con cui è riuscito a trionfare nel Torneo di Viareggio 2016.

In questa stagione Grosso ha ottenuto una splendida promozione in Serie A con il Frosinone, concludendo il torneo di B al primo posto. La Juve starebbe seriamente pensando all’ex campione del mondo per il dopo-Allegri, possibile un’offerta contrattuale di due stagioni da circa 1,5 milioni netti l’anno.