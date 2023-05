Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi beccate insieme: cos’è successo

Il pubblico stenta a crederci. Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci sono state beccate insieme. Ma come mai? Spunta il retroscena.

Il mondo dello spettacolo cela diversi retroscena molto particolari, che spesso ritrovano grande attenzione nonostante trovino radici in momenti lontani nel tempo. Quando poi questi retroscena riguardano personaggi che hanno fatto parte a reality show importanti in ambito televisivo, il tutto assume connotazioni ancora più importanti. Ecco perchè in queste ore sta tenendo banco un incontro molto particolare avvenuto tra due donne che proprio sul piccolo schermo non se le sono certo mandate a dire.

Elisabetta Gregoraci ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip‘ un paio di edizioni fa, riuscendo a riscuotere un successo importante ed un consenso non da poco da parte del pubblico. Una donna che nel corso del programma ha anche dovuto scrollarsi da dosso tutta una serie di etichette molto particolari legate anche alla sua relazione con Flavio Briatore e la famiglia costruita insieme all’imprenditore italiano.

Proprio grazie al reality di Canale 5, però, la bella showgirl calabrese è riuscita a mostrare dei lati di sé stessa molto intimi che inevitabilmente hanno colpito tutti.

Certo, programmi come il ‘Grande Fratello Vip’ hanno come prerogativa anche quella di mettere uno di fronte all’altro i volti noti nel mondo dello spettacolo, anche nell’obiettivo che questi possano arrivare a dibattiti veri e dunque vivere concretamente le dinamiche della casa. E’ accaduto, nel caso della Gregoraci, tra gli altri anche con Giulia Salemi.

Le due donne, dotate di grande personalità, si sono ritrovate all’interno della casa con i rispettivi caratteri, difficili anche da gestire. E cosi anche la storia della Salemi con Pierpaolo Pretelli, precedentemente innamorato proprio della Gregoraci, ha creato non poco chiacchiericcio mediatico.

Gregoraci e Salemi, le hanno viste insieme: tutto per “colpa” di… Fedez!

E cosi proprio il bel modello romano ha prima corteggiato Elisabetta, salvo poi gettarsi tra le braccia di Giulia poco dopo l’uscita della showgirl calabrese dal programma. Al netto di tutti, la storia dei ‘Prelemi’ ha convinto il pubblico, al punto da portare proprio Pierpaolo alla finale del programma. Ma come sono oggi i rapporti tra le due donne?

Nella casa qualche discussione era venuta fuori tra Giulia ed Elisabetta anche in relazione al rapporto di quest’ultima proprio con Briatore. Soliti dissapori televisivi, niente di nuovo.

In queste ore, come raccontato da ‘GossipeTv’, le due donne sono state beccate in barca in occasione del lancio della nuova bevanda di Fedez e Lazza, la ‘Boem’. Le due sono state beccate nello stesso luogo anche se – si legge – non particolarmente vicine. Una normale convivenza, dunque, anche se non pare ci siano stati particolari confronti. Magari un saluto, come di norma dovrebbe accadere. Assente, invece, proprio Pierpaolo Pretelli. Un caso? Chi può dirlo…