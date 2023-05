Inter sotto assedio: 100 milioni più Lukaku

Il destino di Romelu Lukaku è sempre più in dubbio: ecco cosa potrebbe accadere nel prossimo calciomercato estivo

L’Inter ha la testa già al prossimo 10 giugno quando affronterà il Manchester City in una finale che si preannuncia già carica di tensione. I tifosi nerazzurri vogliono coronare il loro sogno, ossia alzare al cielo la Champions League a distanza di tredici anni dalla notte indimenticabile di Madrid.

Per farlo tuttavia i nerazzurri non solo dovranno imbrigliare una delle squadre più forti d’Europa, capace di conquistare una Premier League che sembrava ormai persa, ma anche dare prova di essere una formazione matura e solida.

Simone Inzaghi vuole consacrarsi a livello internazionale, ma per farlo dovrà realmente gettare il cuore oltre l’ostacolo e sfidare il rivale Pep Guardiola nel migliore dei modi.

Quando sarà archiviata la notte di Istanbul, la società penserà poi al mercato che si preannuncia già ricco di suspense.

Molti giocatori hanno intenzione di rimanere, altri invece hanno ormai concluso il loro percorso, ma altri ancora, come Romelu Lukaku, vivono in costante dubbio.

La situazione del belga è del tutto particolare se comparata rispetto a quella dei suoi compagni. Il motivo è semplice: si trova in mezzo a due fuochi. Da una parte vorrebbe dimostrare al Chelsea e alla Premier League tutta di essere un attaccante di livello; dall’altra invece non vorrebbe tradire i tifosi nerazzurri che l’hanno supportato anche quando giocava sottotono.

Inter, destino Lukaku: dove giocherà il belga

L’arrivo di Mauricio Pochettino a Londra, ufficializzato dal Chelsea, potrebbe cambiare le carte in regola poiché il manager argentino è da sempre amante del centravanti di peso, dell’attaccante di sfondamento.

Lukaku in questo senso parrebbe perfettamente coerente all’interno del gioco di Pochettino che in questo momento, fatta eccezione per Aubameyang, non possiede nessun centravanti puro. Dunque, è probabile che potrebbe chiedere a Todd Boenly, proprietario dei Blues, di non lasciare partire il belga.

L‘Inter tuttavia avrebbe altri motivi per preoccuparsi dell’arrivo dell’ex Tottenham a Stamford Bridge. Si moltiplicano le voci, tra cui quella autorevole del Guardian, che vorrebbero sia Lautaro Martinez che Andrè Onana alla corte dei Blues tramite un’offerta che si avvicina ai 160 milioni di euro. E per abbassare le pretese nerazzurre, gli inglesi potrebbero mettere sul piatto proprio il belga facendo scendere il prezzo a 100 milioni.

Fantamercato? Al momento pare di sì, ma il Chelsea non ha mai nascosto ad esempio il desiderio di voler convincere un portiere come Onana, ritenuto dalla società inglese come perfetto per lo scacchiere dei Blues.