La nuova idea di Neymar: “È la più attesa di tutti i tempi”

Neymar è pronto a mettere in pratica una nuova idea e sui social già cresce l’hype, l’attesa per saperne di più è altissima

I calciatori, avendo una carriera molto più breve di altri professionisti, devono spesso pensare anche ad altri business oltre al pallone. Alcuni continuano con altre mansioni nel mondo del calcio, altri invece si trovano una fetta in altri campi. Potrebbe essere il caso di Neymar. La stella brasiliana è tra i calciatori più chiacchierati degli ultimi anni.

Cresciuto nel Santos e diventato uno dei grandissimi con il Barcellona, Neymar ha sempre strappato ingaggi da capogiro e in Brasile è considerato alla stregua quasi di una divinità. Ora è al PSG, dove vorrebbe mettere la ciliegina sulla torta della sua carriera.

Poteva forse essere il terzo incomodo tra Messi e Cristiano Ronaldo, ma la cosa non gli è riuscita anche a causa di tanti infortuni. Portare però in Francia quella Champions League, che a Parigi cercano da quando è sbarcata la proprietà araba, sarebbe comunque una pietra miliare per garantirsi definitivamente lo status di leggenda.

Come tanti campioni, Neymar guarda anche ad altri business ed affari. In questi giorni infatti la stella brasiliana ha preparato un nuovo progetto, lanciando una sua crociera. Il nome “Ney em alto mar”.

Tra il 26 e il 29 dicembre potrà immergersi in questa esperienza in barca a tema “O Ney”. Questa nave salperà dal porto di Santos, farà scalo sulla costa di Rio de Janeiro e tornerà nuovamente nella città natale del calciatore brasiliano. “Preparati, arriva la crociera più attesa di tutti i tempi”, raccoglie il tweet accompagnato da un video che annuncia il lancio di questa crociera.

Il nuovo progetto di Neymar che ha fatto impazzire i social

Neymar non è però originale nell’idea di base, altre star sudamericane infatti hanno lanciato negli anni passati progetti simili, come Roberto Carlos, l’artista Wesley Safadão o la cantante Maria da Graça Xuxa Meneghel, meglio conosciuta artisticamente come Xuxa.

Non è ben chiaro se, oltre ad esserne l’ideatore, Naymar prenderà parte anche alla crociera. Attualmente la cosa è soggetta ufficialmente a calendario, ma può essere che il tutto sia tenuto semplicemente sospeso per rendere l’eventuale sorpresa indimentcaibile.



Sui social chiaramente, dove Neymar fa sempre notizia, le reazioni sono state tra le più disparate. Tanti ovviamente i commenti che hanno espresso stupore, così come in diversi lo hanno deriso, vista la storia degli infortuni, spesso imputati al suo stile di vita. C’è poi qualcuno che sottolineava come gli sarà impossibile andare in Premier League visto che dovrebbe giocare anche nei giorni in cui si svolgerà la crociera che ha preparato.