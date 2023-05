Ma quale Juve: resta, e tra un anno può andare in una big della Premier

Il futuro della panchina bianconera è sempre al centro di voci di mercato: uno dei profili si tira fuori dalla contesa

Allegri sì, Allegri no. Il dubbio aleggia nell’ambiente bianconero occupando gran parte dei pensieri della dirigenza. Se infatti è vero che il tecnico toscano è forte di altri due anni di contratto a cifre che la società non potrebbe permettersi di perdere ufficializzando un esonero, è altrettanto vero che spira forte il vento del cambiamento. Anche perchè la Juve rischia di non disputare alcuna coppa europea il prossimo anno.

Se infatti il filone d’indagine sulla manovra stipendi si è concluso con un patteggiamento e con una cospicua multa di 718mila euro, resta da capire che strada vorrà prendere la UEFA. Che, avendo acquisito da tempo gli atti della Procura di Torino sull’inchiesta Prisma, potrebbe decidere di estromettere il club piemontese da qualsivoglia competizione europea per due o più anni.

In ogni caso, senza gli introiti della Champions, la squadra verrà rifondata. La dirigenza ha già accarezzato l’idea di un tecnico giovane ed ambizioso dal quale ripartire: la lista è composta da almeno tre profili di livello. Uno dei quali però, sembra aver già deciso la sua strada. Che non porta alla Serie A.

Apprezzato da tutti, incassati i complimenti di Guardiola che ha dichiarato espressamente di ispirarsi a lui nel decidere le tattiche di gioco e non solo, Roberto De Zerbi è sulla cresta dell’onda. Dopo l’ottimo lavoro con Sassuolo e Shakhtar Donetsk, il bresciano è approdato in Premier, dove era chiamato a sostituire Graham Potter, passato al Chelsea, che aveva svolto ottimamente il suo compito alla guida dei Seagulls.

Il giovane rampante nel mirino della big: futuro già deciso

Ebbene De Zerbi ha fatto ancora meglio, togliendosi tante soddisfazioni, sfiorando una storica finale di FA Cup e conquistandosi il diritto di disputare la prossima Europa League col club britannico.

Già accostato all’Inter prima che i nerazzurti spiccassero definitivamente il volo negli ultimi due mesi, l’allenatore lombardo è entrato anche in orbita Juve. Il matrimonio col club bianconero resterò però solo una bella suggestione.

Il tecnico avrebbe infatti deciso di restare in Premier League, come suggerito anche dalle indiscrezioni riportate da Todofichaes.com.

Lo stesso portale iberico indica il disastrato Tottenham – che ha cambiato tre allenatori in stagione, e che ha ingaggiato Ryan Mason come manager ad interim – come approdo più probabile di uno dei più convinti sostenitori del calcio-champagne. Che però è anche produttivo.

Si allontana dunque l’idea, in casa Juve, di una rivoluzione tecnica che forse sarebbe stata anche più radicale di quella che si tentò di avviare con Maurizio Sarri.