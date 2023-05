Milik-Juve, è finita: destinazione surreale in Serie A

La Juventus ha diverse finestre aperte una volta conclusa l’attuale stagione. Focus anche sull’attacco dove Arkadiusz Milik è in prestito con diritto di riscatto. Il polacco piace ad un’altra big

La scorsa estate Arkadiusz Milik era arrivato in punta di piedi alla Juventus, dopo tante voci anche nel recente passato relative ad un interessamento dei bianconeri. Il tutto si è quindi concluso lo scorso agosto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Giunto a Torino come alternativa a Dusan Vlahovic, il polacco ha saputo ritagliarsi il suo spazio, risultando anche molto utile soprattutto nella prima metà di stagione, prima di incappare in qualche problemino fisico di troppo. Nel complesso Milik ha dato il suo contributo con nove gol totali tra campionato e coppe, fermo restando che il suo futuro resta comunque in bilico.

La Juventus potrebbe infatti riscattarlo dal Marsiglia per la modica cifra di appena 7 milioni di euro più bonus, ma non vanno esclusi colpi di scena relativi proprio ad un ipotetico futuro altrove in Serie A. Il classe 1994 conosce bene il campionato italiano, avendo giocato anche a Napoli. Proprio una vecchia conoscenza della sua avventura partenopea potrebbe riproporsi per il suo prossimo futuro.

Calciomercato Juventus, Milik tra permanenza e addio con finestra sulla Serie A: spunta anche la Lazio

La Juventus non prenderà parte alla prossima edizione della Champions League, con tutti i danni economici e di immagine del caso. Chi invece con grande merito ha strappato il pass per l’Europa è la Lazio di Maurizio Sarri, che ha messo in piedi un campionato stellare.

I biancocelesti per il ritorno nell’Europa che conta hanno intenzione di potenziare l’organico a disposizione dell’ex tecnico del Napoli. A tal proposito proprio una sua vecchia conoscenza come Arek Milik potrebbe risultare intrigante.

Con la Champions in tasca l’allenatore della Lazio avrebbe infatti chiesto al patron Lotito 4/5 colpi top per allargare il valore e le scelte all’interno del roster, il tutto con anche un paio di giovani di valore. In questo senso il ‘Messaggero’ va a snocciolare alcuni nomi fatti e desiderati dallo stesso Sarri che avrebbe indicato proprio Milik che è in pole per il ruolo di centravanti, il tutto insieme a Giovanni Simeone del Napoli che avrebbe persino già dato l’ok.

Alternativa più giovane è invece Pinamonti, che ha vissuto un’annata di transizione al Sassuolo. In cima alla lista laziale resta comunque Milik: esperto, di grande valore e con già presenze a livello internazionale. Molto però dipenderà dalle scelte della Juve.