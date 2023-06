Calciomercato: Vlahovic il nuovo bomber, c’è l’annuncio

Dusan Vlahovic è ormai sempre più lontano dalla Juventus. Una big lo ha scelto come nuovo bomber e in queste ore è arrivato un annuncio importante.

Il calciomercato estivo deve ancora ufficialmente partire, ma la stagione ormai volge al termine e le voci iniziano a circolare con molta insistenza sul futuro di diversi giocatori.

Tra questi c’è sicuramente Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Juventus durante il calciomercato invernale. Una big lo ha messo nel mirino e in queste ultime ore sono arrivate delle conferme importanti. Sicuramente la scelta sarà fatta solamente dopo al decisione sul nuovo allenatore, ma senza Champions League sembra essere molto complicato ipotizzare una permanenza del calciatore.

Mercato Juve: addio Vlahovic, firma con un’altra big

L’apporto di Dusan Vlahovic alla Juventus è stato sicuramente inferiore alle aspettative. Dal serbo ci si aspettava molto di più, ma alla fine il calciatore non ha mai trovato, anche a causa di diversi infortuni, quella continuità di rendimento tanto che in queste ultime ore si sta ipotizzando molto un suo addio. Per il momento non si hanno certezze e da parte dei bianconeri c’è intenzione di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Ma senza il quarto posto la cessione del giocatore sembra essere più probabile.

Il futuro di Vlahovic in questo calciomercato sembra essere sempre più al Bayern Monaco. Tobias Altschaffl, giornalista della Bild, ai microfoni di calciomercato.it in onda su TvPlay, ha fatto un annuncio importante sul serbo. Il cronista tedesco ha confermato che esiste una possibilità concreta di vedere l’ex Fiorentina in Baviera considerando che rientra nei parametri della società bavarese.

Parole che confermano le ultime indiscrezioni e per questo motivo già nelle prossime settimane potrebbero esserci i primi contatti per valutare la fattibilità di questa operazione. Sicuramente per l’attaccante i tedeschi rappresentano l’occasione di rilanciarsi dopo un periodo complicato soprattutto dal punto di vista realizzativo.

Ultime Vlahovic: il Bayern Monaco in pole position

La trattativa tra Juventus e Bayern Monaco per Vlahovic potrebbe entrare nel vivo nel giro di poco tempo considerando anche che il calciomercato è ormai alle porte. L’obiettivo del club bianconero è sicuramente quello di guadagnare il più possibile da questa cessione e i tedeschi hanno la possibilità anche di mettere sul piatto delle contropartite importanti per la squadra italaian.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine ci sarà il via libera al trasferimento di Vlahovic al Bayern Monaco in questo calciomercato estivo.