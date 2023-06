Capolavoro Juve, ma c’è un ostacolo: una stella per Allegri

La Juventus è pronta a firmare un grande colpo in vista della prossima estate: un solo ostacolo per la firma con la ‘Vecchia Signora’

Quella che sta per concludersi è stata sicuramente una stagione turbolenta per la Juventus di Massimiliano Allegri. Sia in campo, dove l’eliminazione in Champions prima e quella dall’Europa League per mano del Siviglia, poi, bruciano ancora.

Ma ci sarà tempo per dinenticarsi delle delusioni e della penalizzazione di 10 punti incassata per l’ormai nota vicenda riguardanti le plusvalenze fittizie.

Se la questione stipendi è pronta a finire in archivio con un patteggiamento che ha fatto comunque discutere molti, l’estate bianconera è pronta ad infiammarsi grazie al calciomercato che riaprirà nelle prossime settimane i battenti.

Diversi i profili sul taccuino della dirigenza juventina con uno in particolare – da tempo nel mirino della ‘Vecchia Signora’ – che potrebbe essere più vicino del previsto.

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, la Juventus sarebbe a caccia di uno dei centrali difensivi che più sta spiccando in Spagna.

Si tratta chiaramente di Pau Torres, gioiello del Villarreal che l’anno scorso i bianconeri hanno anche affrontato in Champions League.

Un difensore che la Juve insegue ormai da diversi anni che, adesso in vista dell’estate, potrebbe effettivamente avvicinarsi alla maglia bianconera.

Pau Torres alla Juve: ecco cosa manca

Pau Torres è diventato in breve tempo uno degli insostituibili di Quique Setièn al centro della difesa.

Ma già da diversi mesi si vocifera di come il ‘Sottomarino Giallo’ possa, davanti ad una proposta congrua, decidere di cedere la sua stella.

E dalla Spagna sono certi di come la ‘Vecchia Signora’ ci sarà eccome, in primissima fila, per tentare di portare il fortissimo difensore alla corte dell’allenatore livornese.

Ma c’è un unico grande ostacolo che può lasciare a mani vuote la società piemontese. Anche Unai Emery ed il suo Aston Villa sono fortemente interessati a Pau Torres, al punto che potrebbero farsi avanti anticipando proprio la Juventus.

Emery conosce benissimo il difensore spagnolo, avendolo allenato proprio ai tempi della sua esperienza alla guida del Villarreal. E adesso, per il 26enne che vedrà scadere il suo contratto il prossimo 30 giugno 2024, l’opzione sul tavolo è doppia.

Da un lato i bianconeri, reduci da un’annata difficile e pronti a puntare forte sul difensore, affidandogli le chiavi della difesa di Allegri. Dall’altro gli inglesi che hanno chiuso al settimo posto in Premier League, addirittura davanti al Tottenham.

Pau Torres, che quest’anno ha accumulato 38 presenze complessive con 1 rete all’attivo, è chiamato ad una scelta. E la Juventus spera di riuscire a spuntarla su Emery.