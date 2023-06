Carolina Stramare stende i follower: posa senza veli

Carolina Stramare in alcuni degli scatti più riusciti di sempre, la modella si esibisce al naturale e infiamma la fantasia degli ammiratori

In questi anni, il pubblico televisivo ha iniziato a conoscerla molto bene e resta naturalmente senza parole di fronte alla bellezza, alla classe e all’eleganza di Carolina Stramare, che di certo non passano mai inosservate. Anzi, costituiscono la sua cifra distintiva e ci assicurano che anche se ancora giovanissima, la modella e showgirl sia già sulla bocca di tutti e destinata a una luminosissima carriera.

Impossibile non riconoscerle l’aura della predestinata, visto il suo trionfo, nel 2019, a Miss Italia. Tra le reginette di bellezza degli ultimi anni, Carolina è sicuramente una delle maggiormente acclamate e forse quella che si è guadagnata la visibilità maggiore.

Del resto, il suo fascino esplosivo attira immediatamente l’attenzione, a suon di dettagli super provocanti che non possono lasciare indifferenti.

Silhouette statuaria, sguardo magnetico, curve pericolosissime. Un trionfo di sensualità talmente pazzesco da sembrare alle volte addirittura irreale, e invece no, è tutto vero.

Con il risultato che Carolina è una delle modelle più richieste, un personaggio in vertiginosa crescita sui social (ormai a un passo dal mezzo milione di followers su Instagram) e un personaggio televisivo in rampa di lancio, che abbiamo visto alla prova con ottimi riscontri sia nei reality show, a Pechino Express, che come conduttrice sportiva.

Gli amanti del calcio, potendo scegliere, propenderebbero certamente per questa seconda ipotesi, negli sviluppi della sua carriera.

Carolina Stramare toglie tutto, la visione è più bollente che mai: serie di scatti illegali

Vedremo se nelle prossime stagioni, Carolina ricoprirà nuovamente quel ruolo, ma intanto, continuiamo a gustarcela nei suoi scatti più sublimi sul web. Gli ultimi sono davvero da capogiro.

Questa volta, la 24enne lombarda decide davvero di esagerare e si esibisce di fronte all’obiettivo senza veli, coprendo le sue curve sinuose e suadenti solamente con le braccia.

Quanto si intravede è ugualmente sufficiente a mettere a rischio le coronarie dei numerosi ammiratori, che rispondono con tanto affetto, con like a ripetizione e con messaggi d’amore.

Una prospettiva da urlo che ci ricorda tutto il magnetismo irresistibile di cui Carolina è capace e che ci accompagnerà di certo nelle lunghe settimane estive. La sensazione è che siamo solo all’inizio di un viaggio da vertigini.