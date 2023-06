Champions, è già gelo Milan: il sorteggio sarà durissimo

Il sorteggio di Champions League è già in salita per il Milan, la squadra rossonera potrebbe avere grandi difficoltà partendo dai gironi

Il quadro di riorganizzazione dei criteri Uefa può portare delle sorprese, non sempre le squadre che hanno vinto recentemente lo scudetto partono in pole. La Champions League stravolge quelle che sembravano delle gerarchie date per assodate.

Conquistata la posizione in Champions League dopo la vittoria di Torino contro la Juventus, è tempo per il Milan di tornare a preoccuparsi. La nuova situazione della massima competizione europea mette tutti in allerta, i parametri di un tempo rischiano ora di essere vanificati.

Nonostante la vittoria del titolo nella scorsa stagione e l’approdo ai quarti nell’ultima edizione ancora in corso, il Milan sarà penalizzato in Champions.

Una situazione incresciosa per i tifosi rossoneri quanto addirittura incredibile. Non proprio per demeriti dei rossoneri, questo va sottolineato, quanto per i criteri della federazione che spesso lasciano basiti, prima di una riforma della stessa coppa che avverrà con ben altri parametri.

Milan penalizzato in Champions, i motivi

La squadra rossonera, anche in virtù dei pericoli iniziali, dovrà impostare un super calciomercato, aggiungendo uomini di esperienza alla squadra di Stefano Pioli.

Il girone di Champions sarà una sorta di tagliola, dove potrebbe uscire qualche sorpresa non troppo gradita, in un quadro che comunque spiazza tutto il calcio italiano. Infatti, la situazione delle griglie è qualcosa che spiazza tutta la dirigenza: il Milan partirà in terza fascia.

Un abbinamento che non piace ai rossoneri, costretti nel girone a dover lottare per un piazzamento contro squadre di ben altra portata.

Considerando come non ci potranno essere derby né ai gironi e né agli ottavi, la portata delle avversarie è decisamente corposa, basti pensare come – secondo questi criteri del ranking – squadre come Manchester United ma soprattutto Real Madrid sono in seconda fascia.

Una situazione che fa discutere, in prima fascia invece ci sarà il Benfica, l’avversario più “tenero” (mica tanto, chiedere alla Juve…) del gruppo dei team leader.

L’Italia, inoltre, potrebbe avere decisamente qualche altra sorpresa. Le eventuali vittorie di Roma e Inter nelle finali porterebbero i team a collocarsi in prima fascia, raggiungendo il Napoli: possibili, quindi, tre squadre italiane nella prima griglia, altrimenti l’Inter andrebbe in seconda e la Roma in prima ma in Europa League.

La Lazio, invece, partirà comunque dalla terza piazza, ben sapendo come il ritorno in Champions League non sarebbe stato dei più agevoli.