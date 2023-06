Inter, senti Hakimi: l’annuncio è da sogno

L’esterno marocchino avrebbe espresso una preferenza sul proprio futuro al PSG, mentre l’Inter sogna un potenziale ritorno sulla corsia destra nel caso di addio di Dumfries

Il mercato europeo era entrato nel pieno della sessione estiva del 2021 quando una maxi offerta di provenienza dal presidente Nasser Al-Khelaifi aveva stuzzicato la dirigenza dell’Inter, in relazione alla cessione del cartellino del proprio promettente esterno destro Achraf Hakimi verso le sponde del Paris Saint-Germain.

Si parlava di circa 60 milioni di euro e senza pensarci troppo, viste le difficoltà nate in seguito allo scoppio della pandemia e al crollo delle tante certezze economiche avute fino a quel momento anche nel mondo sportivo, si era deciso di comune accordo con lo staff di lasciarlo partire.

Un addio amaro, perché sembrava che nessuno potesse prendere le redini della corsia destra in sua vece come aveva fatto lui in precedenza. Eppure sotto questo aspetto la dirigenza è stata capace di scovare dal PSV il roccioso Denzel Dumfries, anch’egli cresciuto a dismisura sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi nel corso delle due stagioni in nerazzurro appena concluse.

Calciomercato, Hakimi-PSG rottura totale? L’Inter ci spera ma quanti ostacoli

Fatto sta che oggi, dopo tanto tempo, le intenzioni di Hakimi non sarebbero più improntate verso la permanenza nella capitale francese.

A rivelarlo è Mundo Deportivo, secondo cui il calciatore avrebbe maturato una serie di pensieri e valutazioni, anche condizionate dalle recenti accuse di stupro che avrebbero minato la sua serenità mentale, slanciate verso l’addio immediato in estate.

Una buona notizia che fa felici i tifosi nerazzurri soltanto in apparenza, per diverse ragioni. Anzitutto, accogliere nuovamente Hakimi in squadra significherebbe dover prima attendere di piazzare Dumfries altrove.

In seguito, anche nel caso in cui questo fosse reso possibile, ci sarebbe non soltanto da convincere il PSG sulla cessione a non meno di 70 milioni di euro ma anche lo stesso calciatore sulle condizioni economiche individuali.

Al momento l’Inter non potrebbe garantire cifre esorbitanti su nessuno dei due fronti, invitando dunque i rivali parigini a rivedere le proprie proposte e chiedendo all’ex di abbassare le pretese d’ingaggio.

Verosimilmente Hakimi potrebbe quindi accantonare ogni possibilità di reintegro nell’ambiente nerazzurro lanciandosi ufficialmente sul mercato dei big in uscita.

Moltissime realtà internazionali particolarmente dotate potrebbero mettere le mani su di lui senza grossi problemi, partendo dal Manchester City e passando per il Bayern Monaco, entrambe invischiate nella gestione dell’altro ex Joao Cancelo.