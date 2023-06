Juve, colpo incredibile in casa Psg: decisione presa

La Juventus torna a guardare con ottimismo al prossimo futuro, ma uno dei colpi ‘proibiti’ sognati dai bianconeri sfuma

Proprio in chiusura di stagione agonistica, è arrivato, per la Juventus, un buon motivo per sorridere. Al termine di una annata a dir poco complessa e segnata da vicende che hanno fatto discutere, i bianconeri sono riusciti a chiudere i conti con la giustizia sportiva.

Il patteggiamento per il filone manovra stipendi e partnership terze con altri club ha permesso di archiviare tutte le questioni pendenti, limitando i danni in questo caso a una semplice multa da circa 718mila euro ed evitando altre penalizzazioni in classifica, dopo il -10 per il caso plusvalenze.

Questo significa per la Juventus evitare anche partenze ad handicap in vista della prossima stagione e confermare il piazzamento europeo per quella in corso.

Certo, potrebbe ancora esserci l’intervento dell’Uefa, che in ordine alle violazioni del Fair Play Finanziario potrebbe decidere di escludere dalle coppe per un anno i bianconeri, ma attualmente il club conserva la possibilità di giocare nelle competizioni internazionali il prossimo anno.

Conference League o Europa League, questo lo dirà il piazzamento finale in campionato dopo l’ultima giornata, con la gara con l’Udinese a questo punto da provare a vincere per migliorare il settimo posto.

Il tutto, potrebbe inoltre permettere di guardare con ottimismo al mercato. Non ci sarà la possibilità di spese folli a tutto campo, ma forse per la Juventus un colpo in canna per un affare di spessore potrebbe esserci.

Ecco perché la dirigenza si sta già guardando intorno, alla ricerca di un colpaccio per rilanciare l’umore dell’ambiente.

Juventus, la suggestione dal Psg è già finita: Neymar ha scelto

Tra i profili monitorati, da questo punto di vista, un talento del Psg, per il quale le voci di addio si sono moltiplicate negli ultimi tempi. Ma il giocatore in questione avrebbe già fatto la sua scelta, e questa non riguarderà la Juventus.

Parliamo di Neymar, che da quando è a Parigi non è riuscito nella consacrazione definitiva a livello internazionale e quest’anno è stato penalizzato da un grave infortunio.

Il clima per lui sotto la Torre Eiffel non è dei più idilliaci, ma sarebbe ugualmente disposto a restare, secondo ‘Actu Foot’, su Twitter. C’è una sola squadra per la quale potrebbe pensare di lasciare la Francia, e sarebbe il Manchester United.