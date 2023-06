Juve gelata, via un altro big: passa alla rivale

In attesa dell’ultima partita che chiuderà definitivamente la stagione bianconera, si attendono le prime decisioni in sede di mercato. Un addio sembra già sicuro

Patteggiamento si era ventilato e patteggiamento, alla fine, è stato. Il capitolo Juventus-giustizia sportiva si è concluso tra un mare di solite polemiche.

Al netto dei giudizi di innocentisti e colpevolisti, per la società bianconera si chiude comunque un periodo difficile. Ora occorre ripartire.

A questo punto, per la partecipazione, o meno alle prossime competizioni europee, Europa o Conference League, la Juventus attende il responso della UEFA.

Possibile, anzi assai probabile, un anno di stop da tutte le competizioni europee. A quel punto si dovrà ripartire in vista della nuova stagione che, pertanto, non erediterà le penalizzazioni che hanno macchiato la stagione che si sta per chiudere.

L’arrivo ormai imminente del nuovo direttore sportivo segnerà l’inizio ufficiale della nuova stagione che si preannuncia già ricca di novità. Non tutte positive.

L’esclusione dalla prossima Champions League peserà infatti come un macigno sui già traballanti conti bianconeri.

Quel vuoto, stimabile attorno agli 80 milioni di euro, dovrà, forzatamente, essere coperto da una, o più cessioni. Vlahovic, Chiesa, Bremer sono i profili più a rischio di cessione essendo anche i giocatori con più mercato all’estero.

Juve, saluta un altro big

Un grande lavoro attende pertanto il prossimo direttore sportivo della Juventus. Con un occhio e mezzo ad un bilancio da riassestare nel più breve tempo possibile, le operazioni in uscita saranno importanti molto di più di quelle in entrata.

Ci sono poi le valutazioni da fare sui giocatori che sono alla Juventus in prestito e che la società bianconera dovrà decidere se riscattare o meno. Il caso più urgente riguarda il ventinovenne centravanti polacco, Arkadiusz Milik proveniente all’Olympique Marsiglia.

Per il riscatto del centravanti ex Napoli, la Juventus dovrà versare 7 milioni di euro più 2 di bonus. Al momento, da quanto si apprende da fonti vicino alla società bianconera, la Juventus non vorrebbe spendere una tale cifra per l’acquisto del cartellino del polacco.

La notizia ha fatto drizzare le antenne nella capitale, sponda Lazio, dove Maurizio Sarri sogna Arkadiusz Milik come vice-Ciro Immobile.

La società del presidente Lotito è su Milik. Questo sia che la Juventus non eserciti il diritto di riscatto sia che, alla fine, lo faccia valere, poiché il centravanti polacco, insieme a Luca Pellegrini, già in prestito alla società biancoceleste, potrebbe poi rientrare nella mega-trattativa per l’approdo a Torino di Sergej Milinkovic-Savic. A breve le possibili novità.