Lautaro si sposa: il vestito di Agustina lascia senza fiato

Lautaro Martinez convola a nozze con la sua Agustina Gandolfo, una cerimonia da applausi e un abito da sogno per lei

Lei è stata con lui sin dall’inizio della sua avventura in Italia, non esitando a seguirlo nel suo trasferimento all’Inter, nonostante si fossero conosciuti soltanto da pochi mesi. Lautaro Martinez ha sempre avuto nella sua Agustina Gandolfo una spalla fedele e insostituibile, che lo ha accompagnato passo passo fin dov’è ora, tra gli attaccanti più forti e decisivi del mondo.

Una delle coppie più iconiche del campionato di calcio, anzi forse quella più amata e acclamata, in questo momento. Merito del fascino stratosferico di Agustina, ma anche della sua eleganza e del suo sorriso gioviale, del suo atteggiamento sempre positivo, che l’ha resa assai benvoluta non solamente tra i tifosi dell’Inter, che l’hanno immediatamente ‘adottata’.

La 26enne si è fatta apprezzare manifestando in qualsiasi momento la felicità di trovarsi a Milano, nella grande famiglia nerazzurra, e la volontà di mettere radici per la influencer e per l’attaccante argentino è stata via via simboleggiata da diversi passaggi.

Il rinnovo di Lautaro fino al 2026, l’apertura da parte di Agustina di un ristorante nella zona di Brera, il secondo figlio in arrivo della coppia (il piccolo Theo, che nascerà tra pochi mesi). E adesso, anche il matrimonio, un evento che in molti aspettavano con ansia.

Lautaro Martinez sogna la Champions: ma l’abito di Agustina non ha prezzo, spettacolo che manda i fan in visibilio

La coppia si è sposata nella celebre location di Villa d’Este, a Cernobbio, sul lago di Como. Un luogo incantevole dove suggellare il loro amore.

Prima di concentrarsi sulla imminente finale di Champions League, da provare a vincere contro il Manchester City e contro l’amico Julian Alvarez, Lautaro si è scatenato in alcuni balli con la sua novella sposa. E si è perso nella sua bellezza, incorniciata da un abito stupendo.

Un abito bianco al tempo stesso sobrio e di classe, ma con un paio di dettagli che di certo non passano inosservati, come quello di una scollatura vertiginosa e di uno spacco eclatante, che mette in risalto gambe perfette.

Agustina, tra l’altro, riesce ancora a stupire i fan, portando con notevole discrezione il pancione, al punto che spesso gli ammiratori scherzando le chiedono dove sia finito. Di certo, il suo look e il suo portamento meritano applausi a scena aperta.