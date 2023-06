Mercato Inter, svolta per il centrocampista: lo scambio sblocca l’affare

Mercato Inter, le dinamiche iniziano a riscaldarsi e la dirigenza si prepara a condurre in porto una grande operazione di mercato. Lo scambio, infatti, rappresenta la chiave per sbloccare un affare che stava diventando estremamente complicato e delicato. Ora Simone Inzaghi può sorridere.

Sta per arrivare al termine una stagione a dir poco entusiasmante e piena di sorprese per l’Inter. I nerazzurri, infatti, sono certi di partecipare alla prossima edizione della UEFA Champions League ed ora puntano alla finalissima di Istanbul. Dall’altra parte del campo, però, ci sarà un Manchester City a dir poco agguerrito. Sul mercato, però, è vietato abbassare la concentrazione e per questo Marotta sta per chiudere una importante operazione di mercato. La trattativa sembrava essersi bloccata ed ora arriva la svolta grazie all’inserimento di una contropartita, per uno scambio molto interessante per tutta la Serie A.

Mercato Inter, svolta per la mediana

In mediana l’Inter ha bisogno di innesti, soprattutto in virtù del fatto che ci sono delle incognite irrisolte. Allo stato attuale delle cose resta ancora tutto da scrivere per il futuro di Marcelo Brozovic, Inoltre Mkhitaryan, complice anche la sua età, non dà garanzie dal punto di vista atletico, pur essendo stata una pedina fondamentale per la compagine di Inzaghi.

Per questo motivo i nerazzurri sono vicini a chiudere una operazione che rappresenterebbe davvero una boccata di ossigeno per la tifoseria e per lo staff tecnico. Oltre ad essere un motivo per guardare con serenità al futuro. L’Inter, infatti, ha mosso uno scatto decisivo per Davide Frattesi. Sul mediano del Sassuolo ci sono praticamente tutte le big della Serie A, a partire dalla Juventus fino ad arrivare al Napoli. Senza, ovviamente, dimenticare la Premier League. La volontà del ragazzo, però, è quella di restare in Serie A ed in tal senso l’Inter rappresenta una pista caldissima. Per sbloccare l’operazione, infatti, si valuta uno scambio che renderebbe tutti contenti.

Frattesi all’Inter, si sblocca con lo scambio

A riferire la notizia è “La Gazzetta dello Sport“, che aggiunge come per Frattesi all’Inter ci sarebe il giovane Fabbian sarebbe una contropartita molto gradita anche a Dionisi e Carnevali. Il giovane attualmente è in prestito alla Reggina e si è messo in mostra in questa stagione a suon di grandi prestazioni.