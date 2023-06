Orsolini, consacrazione definitiva: giocherà in una grande

Quest’anno Riccardo Orsolini ha compiuto il salto di qualità atteso da qualche tempo ed è pronto ormai per finire anche in una big. La grande occasione potrebbe essere rossonera

All’età di 26 anni ed al culmine di una grande stagione tanto personale quant0 di squadra, Riccardo Orsolini ha finalmente raggiunta la propria maturità calcistica offrendo prestazioni e continuità di rendimento mai viste prima. Un’annata folgorante sotto ogni punto di vista che potrebbe anche valergli la chiamata di una big di Serie A.

Il Bologna nel complesso ha vissuto una stagione da protagonista alle spalle delle squadre che occupano i piazzamenti europei. Tra i migliori alle dipendenze di Thiago Motta proprio Orsolini che ha messo a referto ben 11 gol e 4 assist in Serie A raggiungendo quello che è di fatto il suo picco massimo in campionato. Un’annata quindi con i fiocchi che non poteva di certo farlo passare inosservato agli occhi di altri grandi club a margine della prossima finestra di calciomercato.

In estate il nome di Orsolini, come evidenziato da ‘Tuttosport’, potrebbe tornare in auge anche in ottica Milan, con i rossoneri a caccia di esterni di qualità per potenziare l’organico di Stefano Pioli.

Calciomercato Bologna, il futuro di Orsolini può essere altrove: idea per il Milan

Un restyling davanti e sulla fascia destra è quindi all’ordine del giorno nelle menti di Massara e Maldini, che guardano anche alla Serie A per andare a migliorare il roster a disposizione. Lo score di 11 reti di quest’anno rende quindi Orsolini un nome appetibile anche per i rossoneri, nonché il migliore del ruolo in campionato insieme a Berardi.

A favorire i pensieri del Milan anche il contratto in scadenza a giugno 2024 dell’ex Ascoli, che senza rinnovo potrebbe quindi salutare per evitare l’addio a zero.

Dal punto di vista economico potrebbe essere quindi un affare vantaggioso e meno oneroso rispetto ad altri, considerando anche un ingaggio ampiamente alla portata. Lo stesso Orsolini inoltre piacerebbe anche ad altre squadre di Serie A come Fiorentina e Torino.

Il Milan però ci pensa e pondera l’idea, senza però precludersi altre alternative come Edon Zhegrova, esterno di piede mancino di nazionalità kosovara che gioca nel Lille, società con cui Maldini e soci hanno sempre un canale aperto dopo i tanti affari degli ultimi anni.

Intanto Orsolini sgomita in Serie A e il suo rendimento è un ottimo bigliettino da visita: il Milan ci pensa e potrebbe rinforzare la fascia proprio con lui.