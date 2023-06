Panicucci, che gambe: tutti restano di sasso

La bellezza di Federica Panicucci resta un punto di riferimento per i fan, rimasti stupiti dall’ultimo abito con spacco che slancia le gambe della conduttrice

Il volto di Canale 5 è in splendida forma, per lei il tempo sembra non essersi mai fermato. La Panicucci un punto di riferimento anche per quanto riguarda gli eventi, la sua capacità di brillare in vari contesti la porta sempre al centro dell’attenzione.

Una conduttrice polivalente e che stupisce sempre più per la sua vitalità. Federica Panicucci resta sempre una delle più apprezzati presentatrici italiane, capace spesso di stupire i suoi fan.

Sono ben un milione i seguaci che la osservano su Instagram, un pubblico importante di fedelissimi che apprezzano la capacità ma anche la bellezza della conduttrice.

Non poteva essere altrimenti, anche nell’ultima serata-evento ha brillato con consapevolezza e maturità. Nonché con una bellezza che lascia stupiti, a 55 anni è ancora in formissima, il lungo abito mette in risalto gambe da teenager.

Il segreto di tanta longevità è frutto di mattinate all’alba per condurre i programmi di Canale 5, ma anche di una dieta equilibrata e di tanta attività fisica.

Panicucci, gambe da sogno per i fan

Lo ha dimostrato nell’ultima serata di Mediaset, il concerto del Volo all’Arena di Verona trasmesso in prima tv ha messo il risalto proprio la forma della conduttrice, capace di tenere il palco con grande disinvoltura. E con un abito che ha stupito i fan, le gambe della Panicucci colpiscono e lasciano basiti i tanti utenti.

Sui social è un fiume di complimenti per la conduttrice, arrivata a una maturazione artistica importante. È tornata a presentare eventi musical, quasi come faceva ormai una ventina d’anni fa, ai tempi del Festivalbar che riempiva le piazze e la vedeva come protagonista estiva un po’ in tutta la penisola e su Italia 1.

I tempi sono cambiati, ora si va in scena con eventi musicali di altro genere, ma resta sempre il grande fascino della conduttrice.

Federica Panicucci star del weekend, ci sarà un’altra serata musicale dedicata e tutto ciò appassiona gli amanti del trio di tenori ma anche i sostenitori della conduttrice.

Il cui futuro in tv resta ancora incerto per la prossima stagione, potrebbe esserci una pausa dai contenitori mattinieri per concentrarsi solo su programmi in prima serata.

Una scelta che sta facendo insieme ai vertici di Mediaset, ben consapevole su come possa contare su uno zoccolo duro di fan importante al suo fianco.