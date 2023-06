Tegola Lukaku, Inter senza parole a pochi giorni dalla finale

Adesso l’Inter e i tifosi nerazzurri possono davvero tremare: arriva il colpo di scena per quanto riguarda Romelu Lukaku

Saranno giorni roventi quelli che, in casa nerazzurra, separeranno l’Inter di Simone Inzaghi da uno degli appuntamenti più importanti della recente storia del club lombardo. La finale di Champions League – che mancava da ben 13 anni – è lì, dietro l’angolo.

E a fronteggiare la ‘Beneamata’ sarà nientemeno che il Manchester City di Pep Guardiola che affiderà ad Erling Haaland la grande occasione di portare in casa ‘Citizens’ la prima Champions della storia del club.

Intanto l’Inter, che ha ormai archiviato tutti gli impegni e centrato gli obiettivi prefissati, dovrà ben presto fare i conti anche con il calciomercato estivo che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1 luglio.

Un’estate all’insegna del cambiamento attende la società di Steven Zhang, con la squadra di Simone Inzaghi che rischia di essere rivoltata come un calzino.

In difesa è già certa la partenza di Milan Skriniar che – d’accordo col PSG sin dallo scorso gennaio – approderà sotto la Tour Eiffel a partire da luglio.

Destino simile, pare, possa venire riservato ad un altro pilastro della retroguardia come Stefan de Vrij: l’olandese sta trattando il rinnovo ma sembra proprio che l’addio da svincolato, il prossimo mese, possa avverarsi.

Futuro Lukaku: la decisione è in arrivo

Ma la questione più spinosa, manco a dirlo, riguarderà uno dei beniamini della tifoseria nerazzurra ritornato a Milano in prestito la scorsa estate. Si tratta ovviamente di Romelu Lukaku, il cui cartellino è di proprietà del Chelsea.

Il belga, dopo mesi di grande difficoltà anche a causa di alcuni acciacchi fisici, alla fine ha ingranato la marcia giusta ed è tornato a splendere proprio nel momento clou della stagione ad essere decisivo.

Prestazioni maiuscole ed una straordinaria continuità sotto rete che avrebbero convinto l’Inter a trattare col club di Todd Boehly l’eventuale permanenza – magari a titolo definitivo – dal Chelsea.

I ‘Blues’, d’altro canto, a pochi giorni dalla finale di Champions League che l’Inter vivrà da protagonista hanno compiuto una scelta che può davvero far tremare la ‘Beneamata’. Perchè alla guida della squadra inglese, dal prossimo 1 luglio, vi sarà Mauricio Pochettino. Contratto biennale con opzione per una terza annata, annunciato ufficialmente nelle scorse ore.

E il tecnico argentino, come vociferato da tempo, vorrebbe tenersi stretto proprio Lukaku. Puntare forte su ‘Big Rom’, a Londra, come guida per l’attacco dei ‘Blues’.

Un piano che fa paura all’Inter e ai tifosi nerazzurri, speranzosi di tenersi stretto il gigante belga ancora a lungo. Il 30enne attaccante ha segnato fino a questo momento 14 gol con la maglia dell’Inter, con 6 assist vincenti in 35 apparizioni stagionali.