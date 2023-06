Il miglior attaccante di questa stagione di Serie A, nonché capocannoniere della competizione, continua e non poco a far parlare di sé. A quanto pare, infatti, stando alle ultime notizie, il futuro di Victor Osimhen nel prossimo calciomercato sembra essere sempre più lontano dal Napoli, visto che i migliori club d’Europa in questi giorni si sarebbero iniziati a mobilitare in maniera concreta verso il nigeriano.

L’addio al club campione d’Italia sembra dunque essere al momento cosa sempre più possibile, ma differenza di quanto si è detto negli scorsi giorni, però, Victor Osimhen sembrerebbe essere sempre più propenso ad accettare una destinazione a sorpresa nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli, destinazione a sorpresa per Osimhen: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen nel prossimo calciomercato. Dopo essere stato nominato miglior attaccante di questa Serie A, l’attaccante nigeriano è pronto a prendersi la scena anche in estate, visto che sono tanti i club pronti a fare follie pur di strapparlo al Napoli ed ingaggiarlo.

Al momento, dunque, le possibilità di vederlo non in maglia azzurra nella prossima stagione sono tante, anche perché lo stesso giocatore è convinto e volenteroso di compiere -in caso di opportunità concreta- un importante salto di qualità in carriera. Nel corso di queste settimane Victor Osimhen è stato accostato con insistenza ai miglior club d’Europa, ma a quanto pare l’attaccante del Napoli potrebbe stravolgere completamente le carte in tavola accettando l’offerta dei bianconeri, che fino ad oggi non si erano proprio affacciati su questo fronte. La voglia di migliorarsi e vincere è però tanta, ed è per questo motivo che la dirigenza avrebbe deciso di puntare proprio su Victor Osimhen.

Stando infatti a quanto riportato da il The Mirror, il Newcastle si sarebbe inserito nella corsa al nigeriano con tanta più convinzione rispetto alle altre concorrenti però, visto che sarebbe pronta a presentare a De Laurentiis addirittura un’offerta irrinunciabile.

Newcastle-Osimhen: le ipotesi di una possibile operazione record

Il Newcastle sembra essere davvero intenzionato a fare di tutto pur di far vestire la maglia bianconera a Victor Osimhen nella prossima stagione. De Laurentiis chiede però tanto per il nigeriano, ed è per questo che sono due le ipotesi -o soluzioni- alle quali i Magpies potrebbero far fronte per convincere il Napoli a cedere il bomber africano.

La prima -scontata ma neanche tanto- avrebbe a che vedere col fatto che il Newcastle potrebbe accontentare le richieste economiche di De Laurentiis, arrivando a versare dai 150 milioni di euro in su per ingaggiare Osimhen, cifre importanti ma che non fanno paura al fondo PIF. La seconda, percorribile e forse anche più intelligente, prevederebbe invece il fatto che i Magpies, vicino ad un’importante somma di denaro, potrebbero inserire nelle trattative una contropartita tecnica allettante che possa far cedere De Laurentiis, come Isak ad esempio. La volontà del presidente del Napoli però avrà la meglio su tutto, e per il Newcastle non si prospetta essere un’operazione semplice.

Non solo su Newcastle: la concorrenza per Osimhen è tanta

Il Napoli è pronto ad ascoltare ogni offerta per Victor Osimhen, anche perché il destino del nigeriano nel prossimo calciomercato sembra essere in qualche modo già segnato. Oltre al Newcastle, però, forte è anche l’interesse di Manchester United, PSG e Bayern Monaco, club ricchi e blasonati che potrebbero dare vita ad una vera e propria asta in estate con i Magpies.