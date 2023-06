Diletta Leotta scuote i fan: “Ho avuto paura” | Cos’è successo

La confessione fatta da Diletta Leotta ha totalmente scosso i fan. Ecco il motivo per cui, non molto tempo fa, ha avuto paura

Diletta Leotta è una delle giornaliste più apprezzate che ci siano in Italia. Sicuramente il suo aspetto meraviglioso incide in positivo, ma la sensazione è che anche la sua professionalità non sia meno degna di apprezzamenti.

Lei giorno dopo giorno svolge il suo lavoro con assoluta professionalità, benché sia consapevole che anche un corpo da 110 e lode sia un ottimo accompagnamento. Di recente è uscita allo scoperto con una confessione da brividi.

La bella giornalista nata a Catania ha a che fare con una gravidanza. Il papà del loro futuro figlio sarà infatti Loris Karius, attuale portiere del Newcastle.

Per ogni mamma o futura tale, questo periodo viene affrontato con grande entusiasmo. L’inguaribile ottimismo che puntualmente attraversa le famiglie che accolgono questa notizia raramente lo si può riscontrare in altre occasioni. E dal suo punto di vista, ovviamente, non c’è stata alcuna eccezione.

Tutti i suoi colleghi e le sue colleghe hanno prontamente fatto le congratulazioni alla giovane coppia per lo splendido evento.

Non sono però mancate alcune sensazioni poco piacevoli. La giornalista ha rivelato infatti che dopo aver scoperto di dover affrontare un periodo di gravidanza ha avuto paura.

Dichiarazioni sicuramente ardimentose, ma che vanno contestualizzate ad una situazione molto “forte” dal punto di vista emotivo. Essere spaventati, dunque, è normale.

La conoscenza col suo partner aveva una sola durata di due mesi, appena appreso il lieto evento. Ma la fiducia è servita a buttare il cuore oltre l’ostacolo, per così dire.

Certo è che la sua maternità avrebbe eventualmente una compagnia molto particolare, che non tutti si potrebbero permettere: ecco di chi si parla.

Diletta Leotta conta su di lei: appoggio incredibile

La diretta interessata ha rivelato che Michelle Hunziker la accompagnerebbe in sala parto per tenerle compagnia di persona, se potesse e nel caso in cui ce ne fosse bisogno.

Un grande gesto da parte della storica conduttrice, la quale a detta della giornalista è una mamma nonché nonna esemplare. Un modello da imitare in tutto e per tutto.

L’amicizia che lega le due figure femminili dello spettacolo prosegue ormai da parecchio tempo. Inoltre il fatto che anche lei sia parte di una coppia di genitori è fonte di grande ispirazione, dato che può apprendere tutti i consigli che servono per una mamma in procinto di affrontare la prima gravidanza in assoluto.