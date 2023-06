Messi al Barcellona, l’assist di Beckham mette l’Al Hilal in fuorigioco

Leo Messi al Barcellona per un bis clamoroso, avanza ora una ipotesi ideale per il club spagnolo e per l’attaccante argentino che tornerebbe al Camp Nou

La possibilità di rivedere in blaugrana Leo Messi tiene col fiato sospesi i tifosi, sarebbe il grande colpo per festeggiare la conquista della Liga. La coppia Messi-Lewandowski potrebbe essere quella decisiva per la prossima edizione della Champions League.

Il destino del campione del mondo torna a fare discutere, mai come in questo caso sembrano essere decisive le mosse dei top club. Leo Messi e l’addio al Psg è ormai stato ufficializzato ieri da Galtier, l’argentino non vuole più proseguire la sua avventura in Francia ed è pronto a un clamoroso dietrofront.

Il ritorno al Barcellona sarebbe clamoroso per come si erano lasciati, c’è ora una nuova chance da sfruttare anche dal punto di vista economica.

Non c’è però da tergiversare, questa è una corsa contro il tempo proprio per le ipotesi del calcio arabo, pronto a mettere sul piatto una maxi offerta per strappare Leo Messi dal calcio europeo. Operazione che farà discutere, d’altronde i migliori calciatori costano e il loro ingaggio è sempre messo nel mirino.

Leo Messi ha vinto (quasi) da solo il mondiale con l’Argentina, è il miglior calciatore in attività nonostante un’età non verdissima.

Può essere ancora determinante e il sogno del Barcellona è di riconquistare una Champions League, Xavi da allenatore punta ancora moltissimo sull’ex compagno di squadra.

Leo Messi torna al Barcellona, i dettagli

Secondo l’Equipè, Messi sarà prestato al Barcellona, ma l’intero cartellino andrà invece a un’altra compagine, l’Inter Miami.

David Beckham gestisce il club americano e potrebbe puntare su questa operazione un po’ contorta per come viene presentata ma potrebbe essere quella efficace.

Gli americani sono pronti a tutto per avere Leo Messi, anche a prestarlo al Barcellona nei mesi di calcio europeo per poi riaverlo nelle fasi calde della MLS.

Gli spagnoli potrebbero così averlo in rosa per un periodo dai sei ai diciotto mesi, aggirando di fatto le rigide regole della Liga che già gli impedirono il rinnovo di contratto.

Cifre comunque importanti sono in ballo, l’Inter Miami punta su Leo Messi come ambasciatore anche per l’estate 2024, quando si svolgerà negli Usa un’insolita edizione della Copa America.

Il capitano dell’Argentina sarebbe così tirato a lucido dal calcio europeo per poi concentrarsi al meglio sulla nazionale e sul calcio americano. Operazione che per il Barcellona sarebbe gradita, sul fronte marketing la collaborazione con gli americani potrebbe aprire nuovi canali finanziari.