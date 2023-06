Wanda Nara da bollino rosso: l’ultimo scatto fa impazzire i fan

Non vuole proprio smetter di fare impazzire i suoi milioni di fan: Wanda Nara più sexy che mai nell’ultimo scatto postato in rete

Wanda Nara l’ha fatto ancora. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 16 milioni di followers, la bella conduttrice e modella argentina ha pubblicato uno scatto a dir poco da urlo. Le solite curve da sogno che continuano a mandare al manicomio gli ammiratori. Quello dell’ex moglie di Maxi Lopez rimane, ad oggi, tra i profili più cliccati al mondo.

Nel corso degli anni la 36enne di Buenos Aires ha fatto spesso e volentieri parlare di sè, sia lavorativamente parlando che per le scelte assai discusse riguardanti la sua vita privata. Alti ma anche tanti bassi con il marti, ex capitano dell’Inter attualmente in forza al Galatasaray, Mauro Icardi.

All’incirca un anno fa, è venuta fuori una segretissima storia di un tradimento del calciatore con la modella China Suarez che ha messo davvero a dura prova il rapporto altalenante dei due. Wanda, però, immersa tra il lavoro e l’infinito amore dei suoi followers, è andata avanti ed il suo successo è in continua crescita.

Un successo dato anche dalla sua infinita bellezza e dagli scatti mozzafiato della bella argentina: chi frequenta il web sa benissimo quanto Wanda Nara sia una presenza quasi monopolizzante per il mondo dello spettacolo, tanto per i suoi traguardi professionali quanto per quelli personali.

Il suo fascino ha raggiunto vette, probabilmente favorite dall’allontanamento dal mondo del calcio, che le sue colleghe ancora oggi possono invidiare.

Wanda da urlo: il web a bocca aperta

La sua notorietà, al di là delle prime apparizioni come modella in Argentina, inizia grazie al matrimonio con l’ex marito Maxi Lopez. Ma Wanda, sia in Italia che in Argentina, ha finito per conquistare il piccolo schermo. Da ‘Tiki Taka’ al ‘Grande Fratello Vip’, la sensualissima sudamericana ha mostrato una simpatia ed un piglio davvero invidiabili.

In Argentina, invece, ha spiccatolo il volo e la sua partecipazione all’ultima edizione di Masterchef che lo ha vista alla conduzione parla da sè. Anche a casa sua, ha conquistato tutti con un sex appeal e competenze fuori dal comune.

Intanto, ciò che nelle ultime ore ha letteralmente scatenato il web è l’ultimissimo scatto della bella modella. Perchè Wanda ha mostrato tutte le sue grazie, in una foto da vera bomba sexy.

Maglia nera lunga e aderente ma sotto, a parte gli stivali neri in pelle, non c’è nulla. Le gambe in bella mostra ed una posa ammiccante che hanno fruttato ben 243mila likes alla sexy argentina. Wanda, insomma, non è mai stata tanto bella e non nasconde le sue grazie. Per la gioia di chi, da anni, la segue con tanto affetto.