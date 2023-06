Milan, colpo post Ibra: contatto immediato in Serie A

Il Milan saluterà Zlatan Ibrahimovic nell’ultima sfida della stagione. La società rossonera avrebbe già contatto il bomber della Serie A: il colpaccio

L’amore per i colori rossoneri non terminerà mai: Zlatan Ibrahimovic saluterà i tifosi del Milan nell’ultima gara stagionale. Il campione svedese scenderà in campo per l’ultima volta come calciatore rossonero per poi pensare al suo futuro.

Milano è stata la sua casa per tanti anni sia in nerazzurro che in rossonero, ma proprio con il Milan è nato un amore viscerale. Il club milanese ha diramato un comunicato in cui ha rivelato che ci sarà l’ultimo saluto con una breve cerimonia che coinvolgerà tutto il pubblico. Un ringraziamento doveroso per Zlatan Ibrahimovic, che è tornato al Milan proprio come simbolo della rifondazione del progetto rossonero. Un motivo in più per essere a San Siro nell’ultima sfida di campionato contro l’Hellas Verona per dire arrivederci ad uno degli attaccanti più prolifici della Serie A e d’Europa.

Milan, addio Ibrahimovic: il nuovo bomber arriva dalla Serie A

Una domenica di tanti addii nella massima serie italiana. In tanti hanno già le valigie pronte per sposare nuovi progetti altrove. Il Milan potrebbe così trovare il suo sostituto proprio in Serie A con un bomber esperto che si è messo in luce in queste stagioni in Italia.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Milan è in contatto con gli agenti di Marko Arnautovic come potenziale opzione per sostituire Zlatan Ibrahimovic. Lo stesso giornalista ha aggiunto come nei prossimi giorni ci potranno essere colloqui sui dettagli e sulle condizioni dell’accordo. L’attaccante austriaco è tornato ad essere protagonista in Serie A dopo alcune stagioni altalenanti: ora il Milan potrebbe puntare su di lui in ottica futura. Con 8 milioni il club rossonero potrebbe avere la meglio convincendo il Bologna a lasciarlo partire immediatamente.

Il Milan vorrebbe così fare la voce grossa sul fronte calciomercato anticipando la folta concorrenza e regalando subito ai tifosi colpi importanti. L’obiettivo di Maldini è quello di allestire una rosa super competitiva già a partire da giugno per arrivare al ritiro di luglio già al completo senza ripetere gli errori del passato. Un motivo in più per lavorare costantamente in queste ore per poi godersi lo spettacolo in campo durante la stagione ricca di impegni. Le prossime ore saranno decisive in casa rossonera tra acquisti e cessioni eccellenti.