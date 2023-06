Serie A: allenatore accontentato, Saul il primo colpo

Saul Niguez non continuerà con l’Atletico Madrid. Una big è pronta a piazzare il primo colpo anche per accontentare il tecnico. Ecco le ultime.

La stagione volge ormai al termine e per molte squadre è tempo di pensare ai giocatori da portare in rosa per consentire alla squadra di fare un salto di qualità assolutamente importante.

E una big di Serie A ha messo nel mirino Saul Niguez, in uscita dall’Atletico Madrid. Si candida proprio ad essere lo spagnolo il primo colpo di calciomercato anche su richiesta del proprio tecnico. I Colchoneros non hanno nessuna intenzione di trattenerlo e per questo motivo siamo certi che un tentativo lo si farà per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato: colpo Saul, lo spagnolo arriva in Serie A

Il nome di Saul già la scorsa estate era stato accostato a diversi club italiani, ma alla fine non si è mai arrivati ad un accordo anche per volontà dello spagnolo. Il suo rapporto con l’Atletico Madrid, però, non è assolutamente decollato e proprio per questo motivo nelle prossime settimane potrebbe riprendere quota l’ipotesi di uno sbarco nel nostro campionato considerando anche la necessità da parte del calciatore di trovare una continuità importante.

E la Roma per Saul rappresenta forse l’occasione di calciomercato sicuramente più importante. Mourinho da tempo chiede il calciatore alla società e Tiago Pinto ora potrebbe cedere all’insistenza anche per accontentare il portoghese e farlo rimanere sulla panchina giallorossa. Per questo motivo lo spagnolo si candida ad essere il primo colpo dei capitolini in ottica della prossima stagione.

Stiamo parlando di un giocatore che si trova alla perfezione nell’idea di calcio di Mourinho e questo rende ancora più facile l’inserimento di Saul nella Roma. Potrebbe essere proprio lui la carta che la società giallorossa è pronta a giocarsi per puntare sulla conferma di Mourinho.

Mercato: Saul alla Roma, c’è il sì di Mourinho

L’ipotesi Saul alla Roma gira ormai dalla scorsa stagione anche se almeno fino ad oggi non è mai stato trovato un accordo. In particolare, le condizioni economiche dei giallorossi non hanno permesso di poter scommettere sullo spagnolo. Ora la situazione è completamente differente considerando che, per esempio, Wijnaldum non è certo di restare alla corte di Mourinho.

Ipotesi che fa crescere le possibilità di Saul anche se bisognerà capire la volontà del calciatore di non disputare la Champions League la prossima stagione. Sicuramente lo spagnolo per la Roma è una delle chance di calciomercato e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.