Casillas scatenato, spunta la cena con una nuova modella

Il leggendario ex portiere spagnolo ha deciso definitivamente di voltare pagina, e non poteva che farlo così

Iker Casillas è stato senza ombra di dubbio uno dei portieri più grandi della storia del calcio. Gli innumerevoli trofei vinti fungono da contorno, al netto delle sue prestazioni al limite del sovrannaturale. Tuttavia la sua vita non è stata costernata solamente di sport e grandi traguardi, ma anche di relazioni. Una di queste, di recente, ha attirato nuovamente le accecanti luci dei riflettori su di sé: ecco per quale motivo.

Tra le principali storie d’amore del portiere spagnolo si possono annoverare quella con la giornalista Sara Carbonero, per cui tutti ricorderanno il passionale bacio avvenuto in piena diretta televisiva. I due hanno chiuso il loro rapporto nel 2021, con una durata di oltre dieci anni.

Ad oggi il leggendario ex giocatore sembra aver deciso di voltare pagine. E non poteva che farlo con la solita classe e nonchalance che lo contraddistingue rispetto ai colleghi.

I media spagnoli sono tendenzialmente sempre molto vicini agli idoli dei tifosi. E anche per quanto concerne la sfera della loro vita privata, è molto raro che si lascino sfuggire qualcosa. L’ex Real Madrid non fa eccezione, ed è stato infatti puntualmente avvistato.

Per quanto (forse) abbia cercato di evitare attenzioni estranee, non sembra essere riuscito nell’impresa. Pare sia stato colto di sorpresa in un ristorante molto famoso a Madrid, sottolineando ancora una volta il suo legame indissolubile con la meravigliosa cittadina. Evidentemente ha deciso di farlo presente anche a colei che lo ha accompagnato, in una serata romantica e all’apparenza molto intima.

Ma esattamente, chi era la compagna in questione? Ha un nome, ed è un volto noto del mondo dello spettacolo spagnolo.

Ecco la nuova fiamma di Casillas

A quanto pare la nuova fiamma di Iker Casillas si chiama Michaela Sorle, ed è una modella di 36 anni di origini polacche ma di cittadinanza svedese.

Non sembra essere presente sui social col suo nome autentico, pertanto non è possibile saperne di più su di lei. Tuttavia è un volto noto al punto giusto da aver letteralmente stregato lo storico scacciapensieri del Real Madrid.

En SEMANA, Iker Casillas: romántica cita con Michaela Sorle, una modelo de origen sueco https://t.co/i6qgZBZCQl — Revista SEMANA (@semana_revista) May 31, 2023

Insomma, dopo le sue innumerevoli relazioni sembra che Iker sia pronto per il riscatto. Probabilmente questa era solamente una cena di circostanza, visto che i due ancora non erano usciti insieme. Non che si sappia, perlomeno. Ma è molto probabile che l’amore, nel caso in cui dovesse esserci interesse, riesca nuovamente a trionfare con successo.