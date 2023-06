Federica Nargi in costume è allucinante: fisico perfetto

Federica Nargi lanciatissima verso la stagione estiva, le immagini in costume sono già da mandare fuori di testa: silhouette micidiale

Quasi non ci sarebbe da citarla nemmeno, tra coloro che saranno tra le protagoniste indiscusse dell’estate sui social, semplicemente perché visto il suo fascino leggendario c’è da darlo per scontato. Federica Nargi ci da’ continue dimostrazioni di bellezza e sensualità senza fine e con le sue immagini sta già spopolando sul web.

I suoi fan più irriducibili naturalmente sanno che questo, in realtà, avviene già tutti i giorni e praticamente in qualsiasi periodo dell’anno. Ma è innegabile che la bella stagione è l’occasione, per lei, di risplendere ancora più del solito, evidenziando le sue forme sinuose e avvolgenti, diventate un’icona della femminilità seducente all’italiana.

Federica è già da tempo immemore una delle bellezze più irresistibili del Belpaese. L’avventura a Striscia la Notizia, dove è stata una delle veline più amate di sempre, è stata solamente l’inizio di una fortunata carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Entrata di prepotenza nella mente e nel cuore di tutti, se possibile riesce ogni volta a superarsi e ad apparire più favolosa e celestiale della volta precedente. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, viste le premesse, potrebbe regalarci gli scatti più belli di sempre.

Federica Nargi, la posa in bikini che incendia Instagram: si resta senza fiato

Una estate 2023 che vede Federica già ai primissimi posti, per gli scatti che ha già postato sul suo seguitissimo e aggiornatissimo profilo Instagram, che conta oltre 4 milioni e 200 mila followers.

Non che ci fossero dei dubbi, del resto, sul fatto che fosse una delle preferite della community. E per chi ne avesse ancora, anche se dubitiamo che possa essere così, uno scatto del genere mette fine al dibattito, ammesso che ci sia mai stato.

In costume Federica è a dir poco perfetta, con la sua figura slanciata e sinuosa che illumina la scena e non ammette repliche. Gambe perfette, fianchi suadenti, una scollatura in bikini che infiamma la passione e la fantasia.

Il tutto può avere un solo risultato, piuttosto scontato: una valanga di like e commenti ad omaggiarla sulla sua bacheca. Ormai dovremmo essere abituati, ma la verità è che Federica sa regalarci emozioni sempre nuove e non sembra intenzionata a smettere. I fan, sentitamente, ringraziano.