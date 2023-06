La Juve è davvero nei guai: 15 milioni per l’addio

Con 15 milioni di euro già pronti l’addio è ormai dietro l’angolo: la Juventus sa già che non può fare più nulla

La Juventus ha messo definitivamente un punto a tutte le vicende extra campo che hanno fortemente condizionato questa stagione.

Dopo i dieci punti di penalizzazione per il caso plusvalenze inflitti dalla Corte Federale d’Appello, i bianconeri hanno patteggiato una multa da 718.000 euro per il secondo filone, ovvero quello relativo alla manovra stipendi, senza subire quindi ulteriori penalità.

Tuttavia i guai per i bianconeri non sembrano essere finiti qui. Attualmente la Juve è settima e qualificata in Conference League, con qualche speranza di agganciare la zona Europa League nell’ultimo turno di campionato (deve vincere a Udine e sperare in un passo falso di Atalanta o Roma).

L’accesso alle coppe europee viene comunque ritenuto poco probabile, dato che la UEFA dovrebbe intervenire ed escludere Madama dalle competizioni continentali per almeno una stagione.

Senza le Coppe vengono meno anche importanti introiti, pertanto i tifosi juventini non potranno aspettarsi un grande mercato in estate.

Inoltre, in questa situazione diventa anche difficile interrompere anzitempo il contratto di Allegri, come vorrebbero ormai tanti fan juventini: il tecnico livornese ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro a stagione.

Pronti 15 milioni di euro: la Juve è ormai rassegnata

Malgrado tutto, i dirigenti bianconeri stanno comunque sondando il mercato alla ricerca di qualche giocatore che possa rafforzare la rosa. L’obiettivo è puntare su operazioni low-cost – magari anche a parametro zero – e su giocatori giovani che possano garantire un buon rendimento per diversi anni.

Nelle scorse settimane si era parlato di un forte interessamento della Juve per Ivan Fresneda, 19 anni, difensore del Valladolid.

Il giocatore spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è considerato uno dei migliori talenti della Liga, tanto che su di lui si registra l’interesse di molti big club europei.

La Juve ha provato a capire la fattibilità dell’operazione, anche perché Madama ha un grande bisogno di terzini che sappiano garantire una certa spinta sulla fascia.

Tuttavia, stando alle ultime notizie, sembra che un altro club sia molto vicino a Fresneda. Come riportato su Twitter da Ekrem Konur, esperto di mercato turco, il laterale del Valladolid potrebbe presto sbarcare in Premier League.

Tra le principali pretendenti c’è l’Arsenal, che avrebbe già presentato un’offerta da 15 milioni di euro al club spagnolo per portare Fresneda all’Emirates Stadium. I Gunners vogliono concludere velocemente la trattativa: la Juve rischia quindi di rimanere beffata.