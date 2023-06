L’Inter prende un Big bianconero, tutti i dettagli

Finale di stagione emozionante per l’Inter di Simone Inzaghi e i suoi tifosi. I nerazzurri hanno blindato un posto nella prossima Champions League e, adesso, si focalizzeranno sulla finalissima di Istanbul

Nel frattempo, dietro le scrivanie di Viale della Liberazione iniziano a farsi strada le strategie per il prossimo futuro e i nomi per i possibili rinforzi da finalizzare nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Gli uomini mercato della Beneamata, Marotta e Ausilio, stanno seguendo con molta attenzione la situazione contrattuale legata ad un big bianconero. I due dirigenti avrebbero individuato nel calciatore il giusto profilo da inserire nell’organico di Inzaghi. La trattativa sembra poter procedere spedita e i tifosi bianconeri tremano all’idea di perdere uno dei propri migliori calciatori.

Dopo aver ricevuto numerose critiche per non essere riuscito a stare al passo del Napoli nella corsa al titolo, in questi ultimi mesi Simone Inzaghi è riuscito a togliersi diverse soddisfazioni. Il periodo negativo sembra essere alle spalle e, nell’ultimi periodo, la squadra nerazzurra ha inanellato una serie di risultati positivi che hanno cambiato il volto di questa stagione.

L’Inter. infatti, ha conquistato la sua seconda Coppa Italia consecutiva battendo in finale la Fiorentina e strappato il pass per Istanbul superando il Milan nel sentitissimo derby europeo. Anche in campionato la Beneamata ha cambiato passo e ha aritmeticamente conquistato un posto nella prossima Champions League, a prescindere dall’esito del match contro il Manchester City.

Inter attiva sul mercato: un bianconero per il dopo Skriniar

La dirigenza nerazzurra, dunque, prepara le strategie per la prossima stagione e tra le priorità ci sarebbe il rimpiazzo di Milan Skriniar, pronto a trasferirsi al Paris Saint Germain al termine del suo contratto. Per puntellare la difesa. i nerazzurri starebbero pensando a Rodrigo Becao, colonna della difesa dell’Udinese.

Il difensore brasiliano classe ’96 è uno dei leader della squadra di Sottil, ma il suo contratto in scadenza nel giugno 2024 getta ombre sul suo futuro in Friuli.

I discorsi per il rinnovo sembrano essersi arenati e con un esborso di circa 15 milioni la famiglia Pozzo potrebbe decidere di farlo partire. L’Inter, però, non è l’unica squadra interessata all’ex Bahia. Non molto tempo fa, infatti, era stato lo stesso Becao a schiacciare l’occhiolino al Napoli, affermando di seguire la squadra partenopea da diverso tempo.

Il brasiliano, inoltre, vanta estimatori anche all’estero, con il Fenerbahce che sarebbe pronto a strapparlo all’Udinese già dal prossimo mercato.