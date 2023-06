Simeone da brividi, tifosi del Napoli in lacrime dopo le sue parole

Simeone, qualunque sarà il suo destino, non dimenticherà la stagione dello scudetto azzurro. Dopo le sue parole i tifosi sono in lacrime

Non si era presentato nel migliore dei modi, diciamoci la verità: in pochi erano pronti a perdonargli la tripletta che realizzò al Napoli, al Franchi, quando indossava la maglia della Fiorentima.

Oggi, l’argentino Giovanni Simeone, figlio di Diego “El Cholo”, allenatore dell’Atletico Madrid ed ex giocatore di Inter e Lazio, si sente un fortunato, sente che la città partenopea, i tifosi, la gente, gli sono entrati nel cuore. E sa bene che, finalmente, superato lo scetticismo nei suoi confronti, anche il popolo azzurro, oggi, poggia lo sguardo su di lui in tutt’altro modo.

Dopo la vittoria del tricolore, in cui Simeone è risultato a suo modo decisivo, pur partendo spesso dalla panchina, qualcuno in tal senso lo ha paragonato al Montella di Capello nella Roma scudettata del 2002, Giovanni è rimasto in città. Si sta godendo Capri e Sorrento con la moglie Giulia, in attesa di conoscere il suo destino.

E’ in prestito dal Verona, non giocherà certo in Veneto, su di lui ci sono gli occhi della Lazio, De Laurentiis nonostante il buon apporto offerto, ha altre priorità. Innanzitutto scegliere il nuovo allenatore (si rincorrono le voci su Mourinho) e poi trattenere i prezzi pregiati. Non è escluso che la società partenopea possa decidere di riscattarlo, ma l’affare non è scontato.

Simeone racconta “la sua Napoli”: dallo scetticismo al sogno

Proprio sui fuoriclasse che hanno contribuito allo scudetto, in una intervista ad una testata web locale, Simeone dice la sua a cuore aperto: su Osimhen, augurandosi che resti al Napoli, afferma di essere di fronte ad un attaccante davvero atipico. In campo sembra avulso dal gioco, poi, quando prende la palla, fa cose da alieno.

Su Kvaratskhelia, poi, con un filo di emozione, racconta le potenzialità tecniche e il dribbling ubriacante del georgiano: sembra che non possa fare a meno di saltare l’uomo, è un suo bisogno impellente quando tocca la sfera.

Come si sente Simeone oggi al Napoli? Papà Diego non sbagliava quando gli disse che non sarebbe stato facile, ma che, se fosse riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, sarebbe stato il salto di qualità della sua carriera. E così è stato. E oggi Giovanni, 5 presenze anche con la nazionale maggiore, fa fatica a pensare al suo futuro senza la maglia azzurra, anche se sa bene che, con tutta probabilità, potrebbe essere un addio.

Gli striscioni per le strade, le urla della gente, i ragazzini che lo fermano per un selfie: tutto questo non lo aveva minimamente immaginato, ma ora è realtà allo stato puro. Soprattutto gli riempie il cuore l’affetto di napoletani, quello di cui oggi non può fare a meno. E ovunque andrà, Giovanni Simeone lo custodirà gelosamente nello scrigno del suo cuore.