Tegola Chiesa, tifosi della Juve senza parole

I tifosi della Juventus sono rimasti spiazzati dalle ultime notizie che riguardano Federico Chiesa: ecco tutti i dettagli

Il futuro della Juventus è ancora un rebus, a cominciare dalla guida tecnica.

Se fino a qualche settimana fa la società bianconera sgombrava il campo da ogni possibile voce su una separazione anticipata con Allegri, oggi le voci che arrivano da Torino parlano di riflessioni in corso sul tecnico livornese (che ha ancora due anni di contratto, ndr).

Nel frattempo sono cominciati a circolare molti nomi di possibili sostituti: si va da un ritorno di Conte al sogno Zidane, passando per De Zerbi, Italiano, Thiago Motta, Tudor, Palladino e Grosso.

In attesa di capire come evolverà la situazione relativa a Massimiliano Allegri, la dirigenza juventina ha cominciato a muoversi anche sul mercato per cercare di costruire una rosa competitiva.

La Signora non lotta per lo scudetto ormai da tre anni e la speranza dei tifosi è che la prossima stagione possa essere quella del riscatto, specialmente dopo le tante difficoltà di questi ultimi mesi (anche extra campo).

Tuttavia, prima di poter acquistare la Juve ha probabilmente bisogno di vendere, specialmente se la UEFA deciderà per l’esclusione dei bianconeri dalle coppe europee per (almeno) una stagione. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare offerte importanti per alcuni dei pezzi pregiati di Madama.

Federico Chiesa, i tifosi juventini tremano: non si aspettavano questo scenario

Quasi certamente giocatori come Adrien Rabiot e Angel Di Maria, in scadenza di contratto con la Juve, lasceranno la Continassa, consentendo al club torinese di liberarsi di ingaggi molto pesanti. L’impressione è che anche altri giocatori di grande livello saluteranno Torino.

Si parla molto di Dusan Vlahovic, reduce da una stagione negativa e fortemente richiesto dal Bayern Monaco (ma anche da Chelsea e Manchester United). Tuttavia, nelle ultime ore anche il nome di Federico Chiesa è comparso nella lista dei possibili partenti.

L’attaccante italiano è uno dei pochi giocatori bianconeri ad avere molto mercato e di fronte ad un’offerta ‘monstre’ la Juve non potrebbe fare altro che sedersi al tavolo.

Chiaramente la Juve non accetterà offerte inferiori ai 50-60 milioni di euro, in modo tale da recuperare l’investimento fatto nell’estate 2020. Molti club di Premier League hanno già bussato alla porta della Juventus per chiedere informazioni su Chiesa: il Liverpool di Jurgen Klopp è in prima fila, dato che vorrebbe puntare su Chiesa per il dopo Salah.