Valentina Vignali infiamma la spiaggia, che trasparenze

Valentina Vignali da’ spettacolo sulla spiaggia, look semplicemente irresistibile per la vulcanica influencer: ancora una volta è un trionfo

Il suo nome è garanzia di fascino e sensualità veraci, incontestabili e incontenibili. Con Valentina Vignali non si scherza e non ci si annoia mai. Stiamo parlando, lo sappiamo, di una delle modelle e influencer più apprezzate dalla rete.

La cestista riminese non si smentisce mai e trova sempre nuovi modi per far risaltare la sua eleganza seducente. Uno scatto dopo l’altro, riscuote sempre un grandissimo successo tra gli ammiratori, come testimonia il numero dei suoi fan sulla rete.

Oltre 2 milioni e 600 mila followers, che ne fanno largamente una delle presenze femminili italiane più acclamate su Instagram.

Una serie di capolavori a ripetizione, quelli di Valentina, che nel mondo dello spettacolo e della moda sa sempre come farsi notare. Con una fama che non rimane confinata in Italia, ma che sta guadagnando sempre maggior credito anche all’estero.

Nei suoi viaggi in giro per il mondo, del resto, la Vignali non può passare inosservata. Nelle ultime settimane, diversi i luoghi in cui ha lasciato il segno del suo passaggio. Scatti da favola a Bali, in Repubblica Dominicana, negli Stati Uniti. Dovunque vada, toglie il respiro e non soltanto per modo di dire.

Valentina Vignali, gli scatti più speciali per un appuntamento da non perdere: compleanno in splendida forma

Il tutto non può che confermarsi negli ultimi scatti, che hanno un sapore più speciale del solito. Valentina ha infatti appena compiuto 32 anni e ha celebrato la ricorrenza con un post dalle immagini piuttosto ‘pericolose’, di quelle in grado di mettere a rischio le coronarie dei fan.

Sulle spiagge della Florida, Valentina si mette in mostra in perfetta forma e non avrebbe potuto essere altrimenti. Una sorta di sfilata sul bagnasciuga, dove la sua silhouette risalta più che mai. Alta e slanciata e dalle curve prorompenti, Valentina evidenzia dettagli super provocanti che vanno dalle gambe affusolate al lato A semplicemente esplosivo.

La rete al di sopra del costume contribuisce a una sorta di vedo-non vedo che se possibile stuzzica ancora di più passione e fantasia dei fan. Auguri e complimenti si mescolano e arrivano numerosissimi, la meraviglia che Valentina suscita tra i followers colpisce sempre dritta al cuore. Siamo pronti per una estate da ricordare.