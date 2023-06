Vlahovic in saldo, lo ha chiesto l’allenatore

Il centravanti serbo verrà sacrificato in nome di un inevitabile risanamento di bilancio. E c’è chi lo reclama a gran voce, le ultimissime

Ripartire. Ora che la giustizia sportiva ha concluso il suo impervio cammino, per la Juventus è arrivato il momento di mettere un punto e ripartire.

“Da cosa” e “da chi” sono le questioni più urgenti cui dare immediata risposta, anche se mancano alcuni tasselli fondamentali affinché questi responsi possano essere dati con un minimo di criterio logico.

La Juventus che verrà ha già dei connotati ben delineati, quasi obbligati. Figli dei filoni dell’inchiesta Prisma, a loro volta naturali discendenti delle ultime, scellerate gestioni societarie.

I conti presentano un rosso spaventoso per cui occorre soltanto risanare. Come? Attraverso la cessione di uno, forse due, grandi nomi e, soprattutto, con un pesante taglio del monte ingaggi.

In tal senso gli addii di giocatori quali Rabiot, Di Maria, Paredes e in aggiunta anche Alex Sandro, che potrebbe rescindere, assicurerebbero già una boccata d’aria alle malferme casse bianconere.

Exor è un colosso, ma John Elkann ha già fatto sapere che non intende investire un euro sulla Juventus che verrà. Per Cristiano Giuntoli, se sarà davvero lui il nuovo direttore sportivo della Juventus, un avvio tutto in salita.

Vlahovic in saldo, futuro in Baviera

Tagli e cessioni. E quando si parla di cessioni remunerative il campo, all’interno della Juventus, è quanto mai ristretto. Bremer e Locatelli sono due profili, a quanto pare, assolutamente intoccabili. Giovani e profondamente legati alla maglia bianconera, rappresentano le poche basi sicure sulle quali rifondare la squadra.

Rimangono pertanto, i due più importanti investimenti bianconeri degli ultimi anni, entrambi ex viola: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

L’esterno azzurro, dopo la splendida stagione d’esordio in maglia bianconera, con Andrea Pirlo in panchina e le due coppe nazionali vinte, ha vissuto due stagioni complicate maledettamente da un grave infortunio. Anche lui, però, non dovrebbe essere in discussione, a meno che non sia lui stesso a chiedere la cessione. Rimane, pertanto, Dusan Vlahovic, arrivato a Torino nel gennaio del 2022.

Il centravanti serbo, classe 2000, ha vissuto una pessima stagione e molti indicano in Massimiliano Allegri la causa principale di tale scadente rendimento in confronto a quanto fatto vedere dall’attaccante a Firenze. E fin da quando indossava la maglia della Viola, il centravanti serbo ha avuto degli estimatori dalle parti di Monaco di Baviera. Il Bayern Monaco, infatti, aveva pensato a lui per sostituire Robert Lewandowski, diretto al Barcellona. Allora la Juventus è arrivata prima.

Ora, invece, potrebbe intavolare una trattativa con i bavaresi per far approdare il centravanti serbo alla corte di Tuchel, tecnico che lo reclama a gran voce.

Il serbo è più giovane e costa anche meno rispetto, ad esempio, al centravanti del Tottenham, Kane. Dopo Matthijs de Ligt ecco che in Baviera potrebbe arrivare anche Dusan Vlahovic. Il Bayern Monaco sempre più bombola di ossigeno in soccorso dell’affaticata Juventus. E non è un buon segno…