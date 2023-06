Alex Zanardi, l’ultimo annuncio commuove il mondo dello sport

Il nome di Alex Zanardi è noto ed amato da tutti. Lo sportivo torna alla ribalta a tre anni di distanza dall’ennesimo incidente quasi fatale

Alex Zanardi torna a far parlare di sé a tre anni di distanza dal tremendo schianto che lo aveva ridotto in coma.

Non era stato il primo subito dal pilota classe 1966, che di schianti gravissimi ne ha vissuti e superati nella sua vita. Il più noto è quello che a settembre 2001 gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

Di prove ardue ne ha superate, Alex Zanardi, e l’impressione è che ci sia sempre riuscito con leggerezza, con semplicità e come se non fosse mai accaduto nulla di importante e di negativo.

Sarà anche per quel suo sguardo da bambino che trasmette bontà. Fatto sta che il bolognese è un vero e proprio superuomo.

Da giugno 2020 purtroppo lui versa in fase riabilitativa dopo che si scontrò contro un camion che proveniva dall’opposto senso di marcia mentre si stava allenando a bordo del suo mezzo speciale.

Allora si era temuto il peggio, e pur essendo ancora oggi il quadro complessivo delle cose ancora delicato, per Alex Zanardi possiamo dire che il peggio sia passato.

Alex Zanardi, il bellissimo pensiero da una grande personalità

Sempre sostenuto con grande amore dalla sua famiglia, ora lo sportivo emiliano ha ricevuto un importante attestato di stima in occasioni di una giornata importante. Qualcuno di molto noto ha citato proprio Alex Zanardi come esempio da seguire.

Si è trattato del presidente Sergio Mattarella, che in occasione della coda finale del Giro d’Italia ha citato Alex additandolo come modello per tutti.

La forza di volontà di Zanardi, la sua tenacia ed il suo perenne buonumore sono gli ingredienti speciali della ricetta per vivere bene. E rappresentano una dimostrazione di come si possa essere di buonumore e sempre forti anche quanto la vita non ci arride.

L’inquilino del Quirinale ha tenuto in particolar modo a dire di avere sempre ben presente il sorriso di Zanardi, definito un grande uomo di sport capace sempre di rimandare indietro tutto il dolore ricevuto dal destino. Parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport.

Tutti sperano che sia lui che Schumacher possano tornare un giorno

Ora tutti quanti noi siamo in attesa di sentire ulteriori buone notizie sul conto di Zanardi. Si spera di poterlo vedere di nuovo in una uscita pubblica, sorridente e scherzoso come sempre.

Così come sarebbe bello anche potere assistere alla stessa cosa sul conto di Michael Schumacher. Nel caso del tedesco ex Ferrari e più volte campione del mondo a bordo della Rossa di Maranello l’attesa dura ormai da quasi dieci anni.

L’incidente nel quale incappò il leggendario pilota di Formula 1 fu tanto assurdo quanto beffardo e grave. Una semplice caduta dagli sci mentre si trovava in vacanza sulle nevi francesi di Meribel ha ridotto da allora Michael Schumacher in stato vegetativo.

Con la moglie Corinna che, per tutto questo tempo, è sempre riuscita ad impedire che trapelasse qualsiasi notizia sul conto del suo illustre marito. Ed oramai i tifosi della Ferrari e della Formula 1 in generale non fanno altro che sperare di sentire qualche felice aggiornamento.