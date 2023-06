Allenatore Napoli, l’annuncio cambia tutto: ora c’è la conferma

Un importante colpo di scena per quanto riguarda il Napoli sul nuovo allenatore in vista della prossima stagione sportiva

Non è più un mistero l’addio al Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo sa molto bene che i tifosi lo porteranno per sempre nel cuore, soprattutto dopo aver regalato una emozione incredibile a distanza di 33 anni dall’ultima volta.

Per il prossimo campionato, però, si volterà completamente pagina. Nelle prossime settimane è previsto l’annuncio del nuovo allenatore che guiderà i partenopei. Adesso pare che ci sia anche la conferma del manager che, nelle ultime ore, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, subito dopo la conferma dell’addio del mister di Certaldo, ha dichiarato di stare valutando almeno 10 profili di allenatori che possano fare al caso del Napoli.

Ovviamente ne verrà selezionato solamente uno. Si stanno facendo tantissimi nomi, ma a quanto pare non ci sono più dubbi.

Napoli, stretta finale per il nuovo allenatore: le ultime

Secondo quanto riportato da fonti vicine agli azzurri pare che il produttore cinematografico si sia completamente ‘intestardito’ di Thiago Motta.

L’italo-brasiliano ha effettuato una importante stagione con il Bologna. Tanto da guidare i felsinei in una tranquilla posizione in campionato.

Quello che ha colpito maggiormente De Laurentiis è stato il modo in cui ha fatto giocare la squadra romagnola. Oltre a valorizzare alcuni calciatori importanti.

Il 40enne, a dire il vero, ha ancora un altro anno di contratto con il Bologna. In conferenza stampa, però, alla vigilia dell’ultima sfida di campionato contro il Lecce ha spiazzato i giornalisti. Gli stessi che gli avevano rivolto la domanda riguardante il suo futuro.

La risposta, ovviamente, non si è fatta attendere: “Se dovessi restare al Bologna? Credo che la cosa più importante, in questo momento, sia il progetto tecnico. Sia per me che per il club. Poi incontrerò il presidente e vedremo. Fino ad ora non ho ricevuto richieste“.

Già, non ha ricevuto richieste. Almeno fino a questo momento. Anche perché, al termine di questa stagione, non è da escludere che De Laurentiis possa bussare alla porta di Saputo per chiedere informazioni sul suo allenatore. Magari offrire una importante offerta sia alla società che allo stesso manager. Motta è entrato nella lista dei desideri del patron azzurro. Su questo non ci sono dubbi.