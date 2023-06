Arriva dal Real Madrid: in Serie A piazzano il colpo

Ci sarebbero diverse squadre di Serie A che potrebbero accaparrarsi il calciatore del Real Madrid, un colpo straordinario

Da sempre, grandissime squadre come il Real Madrid, cedono calciatori che non riescono a trovare spazio tra gli alieni che vestono la maglia blanca, ma che poi altrove riescono a costruirsi una carriera anche importante.

Tra gli ultimi esempi che abbiamo avuto in Italia, Raul Albiol, Higuain, Hakimi, Theo Hernandez, solo per capire di che livello siano i calciatori che escano dal ‘Bernabeu’ e rappresentano veri e propri affari.

L’affare ovviamente lo fa chi li acquista ed ora, due squadre di Serie A sembrerebbero essere in lizza per provare a fare il nuovo colpo. Chissà che non ci siano anche diverse formazioni nella stessa Liga o in giro per l’Europa a pensare allo stesso colpaccio, ma secondo fichajes.net proprio le due italiane – che l’anno prossimo giocheranno le coppe europee – sarebbero in aperta lotta per il suo cartellino.

Se oggi vi parliamo di brasiliani comprati dai Blancos, vi verranno in mente sicuramente i nomi di Rodrygo e Vinicius, ma a gennaio del 2020, proprio il Real Madrid, comprò un altro giovane carioca. Si tratta di Reinier Jesus Carvalho, comunemente conosciuto come Reinier.

Il calciatore ha giocato praticamente in tutte le giovanili della nazionale Carioca, vincendo anche l’oro a Tokyo nel 2020. Prevalentemente ala di destra e sinistra, il nativo di Brasilia, può giocare anche da trequartista

Colpo Champions dal Real: sbarca in Serie A

I Blancos lo hanno prelevato per 30 milioni di euro dal Flamengo nel gennaio del 2020, per tenerlo in squadra B soltanto pochi mesi.

Dopodiché, un doppio prestito al Borussia Dortmund dove il classe 2002 trovò spazio ma non la via del gol. Nella stagione che va verso il termine, Reinier è stato concesso in prestito al Girona. Anche qui, non si è guadagnato tanta fiducia con una sola rete ed un assist in 17 presenze in Liga.

A questo punto si pensa che il Real Madrid decida di svenderlo o almeno di prestarlo per un altro anno sperando nella sua crescita.

In fondo, il trequartista brasiliano ha soltanto 21 anni e tantissimi margini di crescita ed infatti in Serie A c’è chi non vorrebbe farsi sfuggire questo affare.

Secondo il già citato sito spagnolo molto vicino al mercato delle squadre iberiche, sia Lazio che Atalanta starebbero provando a convincere il Madrid per portarlo a casa. Potrebbe diventare un acquisto davvero interessante per il campionato italiano.