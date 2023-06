Calciomercato Juventus, Kane libera Vlahovic

Inizia a muoversi qualcosa in casa Juventus, anche se il nome che circola maggiormente è sempre quello di Dusan Vlahovic, dato ormai come prossimo partente

Manca soltanto una giornata e il massimo campionato di Serie A, con i suoi ultimi verdetti, chiuderà i battenti.

Già da qualche settimana sono iniziate le voci che parlano di acquisti e cessioni mirabolanti. Sta per partire la Fiera dei Sogni: il calciomercato.

E’ la stagione più bella per tutti i tifosi. Innanzitutto perché è estate e perché è il momento in cui il pallone è fermo e corre soltanto la fantasia.

Ognuno si costruisce la sua formazione ideale, con acquisti e cessioni, senza tener troppo conto dei bilanci. E pensando proprio al bilancio della loro squadra del cuore, per i tifosi della Juventus l’estate non si prospetta molto migliore rispetto all’inverno gelido di emozioni, e soddisfazioni, appena trascorso.

L’onda lunga, e negativa, delle inchieste che hanno travolto il club bianconero, con le conseguenti pene afflitte, influenzerà negativamente anche i sogni sotto l’ombrellone.

I soldi sono pochi, forse non ci saranno proprio ed allora per fare mercato occorrerà prima cedere per poi acquistare e se si cedono i migliori… Pertanto questa estate i tifosi della Juventus dovranno attendersi alcune dolorose partenze e in prima fila c’è sempre lui: Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, arrivi e, soprattutto, partenze

Ripartire dai giovani. Quelli già presenti in rosa ai quali poi aggiungere i nuovi. La Juventus sarà sempre più Juventus anche di fatto, oltreché di nome.

Tagliare. Alla Continassa la parola d’ordine è soltanto una. Per chi ritiene ancora che la pena inflitta alla Juventus sia stata leggera forse non tiene nella giusta considerazione che la mancata qualificazione alla Champions League, causata dai 10 punti di penalizzazione in classifica, costerà alla Juventus non meno di 80 milioni di euro.

Denari che dovranno, necessariamente, essere compensati da una, o più, cessioni importanti. Così come si dovrà lavorare su un taglio netto del monte stipendi e, in tal senso, gli addii di Rabiot, Di Maria e Paredes viaggiano nella giusta direzione. Ma qualche big dovrà, giocoforza, salutare. Dusan Vlahovic è il primo della lista.

Il centravanti serbo ha vissuto una brutta stagione, eppure non ha perduto la sua forza attrattiva…

E’ un classe 2000 e un potenziale ancora altissimo da attuare sul campo. IL Bayern Monaco è da tempo sulle sue tracce, fin dai tempi della Fiorentina. Ora punta nuovamente su di lui. Il centravanti inglese del Tottenham, Harry Kane ha detto no al club bavarese e l’attaccante serbo, oltre ad essere decisamente più giovane, è anche meno costoso.

Christian Falk, su Twitter, rilancia la notizia che Dusan Vlahovic e Kolo Muani saranno i profili su cui si orienterà il club di Monaco. La Juventus lo ha pagato, tra parte fissa e bonus, circa 80 milioni di euro ed è quella la cifra che la società bianconera intende incassare. Se sacrificio deve essere almeno che sia ben retribuito.

La Juventus ha già fatto un consistente sconto ai bavaresi con l’affare Matthijs de Ligt, l’estate scorsa. Errare è umano, perseverare è diabolico. Soprattutto quando ci sono in ballo milioni di euro.