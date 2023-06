Diletta Leotta, la sconvolgente verità sulla gravidanza: cos’è successo alla conduttrice

In questi giorni è spuntata una particolare retroscena circa la gravidanza della conduttrice sportiva Diletta Leotta

Una delle coppie che più sta facendo parlare di sé in quest’ultimo periodo è senza dubbio quella composta dalla conduttrice sportiva Diletta Leotta e dal portiere Loris Karius.

Lei si è fatta strada nel mondo del calcio come presentatrice mentre lui è diventato tristemente famoso per essere stato protagonista in negativo in Champions League quando il suo Liverpool venne sconfitto dal Real Madrid. Più di qualche goal realizzato dai Blancos fu proprio responsabilità del portiere attualmente nella rosa del Newcastle.

I due si sarebbero conosciuti ad un locale, ha raccontato la Leotta, che appena ha visto l’estremo difensore avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Intervistata dal Corriere della Sera, la presentatrice di punta di DAZN ha ammesso di aver detto alle amiche “Lui è l’uomo della mia vita“, anche se pare non averlo riconosciuto immediatamente.

I due si sono subito innamorati l’uno dell’altra e tra non molto coroneranno il loro sogno d’amore con la nascita della loro prima figlia.

Il parto è previsto per metà agosto e i fan della coppia sperano che la nascita della piccola possa coincidere con il compleanno di sua mamma: Diletta è infatti nata il 16 Agosto.

Il nome non è ancora certo anche se pare che la presentatrice vorrebbe chiamarla Ofelia come sua nonna. Tuttavia, sempre ai microfoni del quotidiano nazionale, la Leotta ha anche svelato un retroscena sulla gravidanza che non ha fatto piacere ad una buona parte del pubblico.

Il retroscena sulla gravidanza: Diletta Leotta confessa tutto

In questa lunga intervista, la showgirl tra le più apprezzate di tutto lo Stivale ha parlato un po’ di tutto. Senza trascurare i perché della scelta di diventare madre proprio nel bel mezzo della carriera.

La Leotta ha ammesso che la gravidanza non era nei piani della coppia ma è solo qualcosa che è successo. Ha raccontato di essersene accorta durante la vigilia di Natare mentre era a pranzo con le amiche.

In quel momento avrebbe subito capito che c’era qualcosa che non andava. Una volta fatto il test di gravidanza la risposta è stata una sola: Diletta era già incinta.

Immancabile la paura iniziale, ha proseguito la presentatrice, visto che la relazione con Karius era ancora agli inizi e non sapeva quale sarebbe stata la reazione del portiere. Il tesserato del Newcastle ha però deciso di prendersi le sue responsabilità e i due hanno già in mente di sposarsi non troppo distanti dal giorno del parto.