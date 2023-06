Ferrari, è notte fonda: allarme a Maranello

Non sembra proprio essere una buona stagione in F1 per la Scuderia Ferrari, ecco cosa sta succedendo

I tifosi della Ferrari hanno a lungo atteso l’inizio della stagione 2023, viste le belle premesse lasciate in campo nella passata, da Carlos Sainz e Charles Leclerc.

La Red Bull non sembrava così imbattibile ed i supporters del Cavallino erano sicuri si potessero assottigliare con le novità dello staff di Maranello. Invece, per ora l’unica certezza è che alla Rossa non si sia avvicinata solo la Mercedes, ma anche l’Aston Martin. E la delusione è tanta.

In sei Gare, il monegasco ha raccolto solo 42 punti, mentre il compagno di box spagnolo non è andato oltre quota 48. Sottile differenza tra i due e soltanto un podio al momento, raccolto.

Leclerc è arrivato terzo infatti in Azerbaigian. Se però i tifosi sparsi per il mondo possono rilasciare le loro dichiarazioni social senza esser letti magari da milioni di utenti, c’è chi ha un nome ben più conosciuto e che quindi, condivide con parecchi appassionati la sua preoccupazione. La Ferrari non ne sarà felice.

A dedicarsi al tema F1, è un ingegnere che in passato ha anche lavorato per diverso tempo, proprio nella fabbrica di auto di lusso e sportive, di Maranello, Luigi Mazzola.

L’addetto ai lavori si è affidato ad Instagram ed in sostanza ha ricordato come le due Ferrari a Monaco siano arrivate nel gruppone di mezzo, al traguardo. Parentesi a parte, dedicata a Verstappen che ha vinto anche lì ed ad Alonso e Ocon, rispettivamente secondo e terzo.

Ferrari che mazzata: adesso è ufficiale

L’ingegnere che ha lavorato in Ferrari, chiude così il suo pensiero: “La mia paura che ci stavamo Sauberizzando si sta avvicinando. Tristezza infinita”.

Ovviamente, il riferimento alla Sauber è una frecciatina neanche tanto nascosta a Fred Vasseur, nuovo Team Principal e General Manager della scuderia italiana ed ex proprio di Sauber/Alfa Romeo. Un acquisto che a quanto pare, avrebbe fatto fare un passo indietro anziché in avanti, al Cavallino.

Nella conferenza stampa che accompagna il prossimo GP di Formula 1 in Spagna, Vasseur ha in qualche modo risposto all’ex ingegnere della Rossa.

Secondo il francese, il risultato di oggi non conta ma lavorare per il futuro, sì. Ad esempio, spiega che il team ha lavorato tantissimo sui pit-stop e che già oggi i risultati si vedono.

Un plauso a tutti coloro che lavorano al progetto Ferrari da parte del francese, che poi conclude: “Se riuscissimo a fare nostra questa mentalità, di migliorare in ogni area, sono sicuro che entro la fine della stagione faremo un salto in avanti“.