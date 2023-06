Lautaro, che scandalo: cos’è successo al matrimonio

Lo scandalo ad un matrimonio è roba da film o da romanzo d’appendice. Ma stavolta è tutto vero, ed è accaduto durante le nozze di Lautaro

Per carità, l’amore va e l’amore viene, in particolare quando si è giovani, e soprattutto quando non hai problemi economici e non hai l’ansia di arrivare a fine mese, come accade per i calciatori nel loro mondo dorato, almeno per quelli più celebri.

Non mancano mai le belle donne che li accompagnano nelle tappe della loro vita, non mancano i tradimenti, le separazioni.

Gli argentini, poi, sono particolarmente “calienti”, ce lo hanno insegnato Maurito Icardi e Wanda Nara: difficile resistere alla tentazione di non finire nelle braccia di un nuovo amore, e non importa se accade quando sei legato a qualcuno da tempo.

Ci sono anche, naturalmente, le eccezioni che confermano le regole, quelle delle coppie almeno all’apparenza felici che costruiscono le basi di una vita lunga e duratura.

E’ l’esempio di Lautaro e della sua Augustina che, nello scenario del Lago di Como, si sono promessi amore eterno. C’erano proprio tutti, dai compagni dell’Inter a quelli della nazionale Albiceleste campione del mondo in Qatar. Il clima da nozze felici ha portato fortuna a molti, moltissimi di loro.

Si dice, non a caso, che, durante i matrimoni, spesso, sboccino nuovi flirt. E’ il caso di Romelu Lukaku e della sua presunta nuova fiamma, la rapper Megan. Ma chi si è dato da fare, più di tutti, è stato Alexis Mac Allister.

Il calciatore del Brighton non ha avuto remore, seppur fidanzatissimo da anni, a presentarsi con una nuova fiamma, all’insaputa della compagna, che sarebbe andata su tutte le furie. I media di gossip internazionali, neanche a dirlo, ci stanno “andando a nozze”.

Mac Allister scandalizza tutti: ecco la sua nuova fiamma

Alexis Mac Allister ha presentato ufficialmente al mondo la sua nuova fidanzata, Ailén Cova, e lo ha fatto al matrimonio di Lautaro Martínez e Agustina Gandolfo.

Il giocatore del Brighton è al momento coinvolto in una controversa separazione, con quella che ormai è da considerare la sua ex, Camila Mayán.

La Cova, secondo i bene informati, si sarebbe già trasferita ufficialmente in Inghilterra per iniziare la sua nuova vita con il centrocampista, che è nel pieno delle trattative per decidere il suo futuro per la prossima stagione.

Alexis è stato impegnato per ben per cinque anni in una relazione con Camila Mayán, la ragazza che lo ha accompagnato durante i festeggiamenti per l’ottenimento dei Mondiali di Qatar 2023. Tuttavia, dopo la Coppa del Mondo, la relazione sarebbe finita bruscamente.

Secondo fonti vicine al giocatore, non si tratterebbe affatto di tradimento. La rottura con Camila sarebbe infatti stata ufficializzata tra il 24 e il 31 dicembre dello scorso anno. Ailén, in realtà, però, sarebbe amica intima della coppia da una vita, anche di Camila, e questo di certo ha reso molto doloroso, per la ex, l’annuncio ufficiale della nuova relazione.