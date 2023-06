Manuel Bortuzzo svela tutto: che emozione per i fan dell’ex gieffino

La partecipazione al “Gf Vip” gli ha permesso di farsi conoscere meglio dal pubblico. A distanza di tempo, lui ha svelato un lato poco noto del suo passato che ha fatto emozionare chi lo ama

Niente pietismi, ma solo la realtà quotidiana di un disabile che desidera essere considerato come tutti gli altri. Questa è la motivazione che ha spinto Manuel Bortuzzo a partecipare alla scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, a cui è arrivato dopo essere stato protagonista di un terribile fatto di cronaca che ha cambiato per sempre la sua vita.

A causa di uno scambio di persona il ragazzo è stato infatti colpito nel 2019 da un colpo di pistola, che lo ha fatto finire sulla sedia a rotelle.

Un episodio come questo avrebbe potuto abbattere chiunque, ma non lui, abituato a dare il meglio di sé in vasca e a cercare di fare sempre qualcosa di più anche quando si ottiene un risultato positivo. Ed è per questo che ora ha già fissato il suo prossimo obiettivo: le Paralimpiadi.

A distanza di un anno dalla fine del reality di cui è stato concorrente, Manuel Bortuzzo è tornato a essere single, ma non può che essere riconoscente per avere fatto quell’esperienza.

Chi non lo conosceva ha infatti avuto modo di apprezzare la sua grinta, caratteristica che gli ha permesso di tornare in vasca e di ottenere la qualificazione per i Mondiali di nuoto paralimpico che si terranno a Manchester.

Non solo, nella “Casa” l’atleta ha avuto modo di trovare due nuovi amici, che fanno tuttora parte della sua vita, Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi.

Il primo, in modo particolare, è stato quello che lo ha aiutato a ritrovare, se mai l’avesse persa, la passione per lo sport, ed è per questo che si augura di poterlo avere al suo fianco se mai dovesse riuscire a gareggiare alle Paralimpiadi. Del resto, Montano è uno che sa bene come si vincono le medaglie.

Manuel Bortuzzo: ora il pubblico lo ama

La popolarità acquisita e l’affetto degli appassionati non hanno però portato l’atleta ad avere manie di protagonismo, a maggior ragione ora lui vuole che si parli di lui soprattutto per quanto farà nella sua attività sportiva.

Nel corso della sua esperienza nel programma Bortuzzo aveva avuto modo di confidarsi con i suoi compagni di avventura e di raccontare quanto accaduto in quella serata che ha cambiato per sempre la sua vita. Manuel aveva così voluto mostrare agli altri concorrenti i suoi tatuaggi, che hanno per lui un significato speciale.

E’ però soprattutto uno dei disegni impressi sulla sua pelle quello a cui lui è più legato. A un anno esatto dalla sparatoria, l’ex “gieffino” ha scelto di tatuarsi due angioletti che sorreggono un velo, simbolo della sua rinascita.

Solo ora però lui ha svelato che ai tatuaggi è legato uno dei suoi desideri, rimasto però irralizzato: lui avrebbe voluto diventare un tatuatore.

‘Iltatuaggiomag’, magazine dedicato ai tatuaggi, ha così deciso di intervistarlo e di metterlo sulla sua copertina, cosa che lo rende orgoglioso: “Da bambino volevo fare il tatuatore e guardavo con ammirazione chi era completamente tatuato, dicevo di voler essere come loro un giorno e mia madre non era tra le più contente. Non sarò diventato un tatuatore ma sono nella copertina di un importante magazine di tatuaggi e ciò mi rende felice”, ha scritto sul suo post.