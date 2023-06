Salta un’altra panchina in Italia, c’è l’esonero: il comunicato

Nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale: saltata un’altra panchina in Italia, un altro esonero in questo finale di stagione alquanto tribolato

La decisione della società è stata irremovibile, a partire dai prossimi giorni si dovrà dunque pensare a quale possa essere il nuovo allenatore per la prossima stagione.

Tale scelta è avvenuta al Pisa, dove a salutare è stato Luca D’Angelo, tecnico dei nerazzurri da ben 5 stagioni. Dovrà salutare il club toscano dopo aver vissuto tante emozioni in questi anni, vissuti con grandi soddisfazioni reciproche.

Era arrivato infatti nel 2018, e al termine della prima stagione era arrivata la promozione dalla C ai cadetti. In Serie B, dopo aver sfiorato più volte i playoff, nel 2022 sembra la volta buona per salire alla massima categoria: il terzo posto colto in regular season, infatti, poneva la squadra nerazzurra in posizione di vantaggio negli spareggi promozione rispetto alle antagoniste, ma in finale ecco la sconfitta ai supplementari contro il Monza.

Tale delusione aveva rappresentato il primo saluto tra D’Angelo ed il Pisa, ma il pessimo avvio di stagione con Maran aveva portato la società a ritornare al precedente allenatore, il quale ha preso le redini della squadra, portandola ad un tranquillo undicesimo posto a fine campionato.

E’ stato esonerato: salta un’altra panchina in Italia

Anche se il cammino della compagine pisana era stato positivo in questi mesi, è arrivata la nota sul sito ufficiale della società, in cui viene data la notizia riguardante l’esonero del tecnico pescarese.

Il comunicato ufficiale: “Il Pisa comunica di aver esonerato il tecnico Luca D’Angelo dal suo incarico ed esprime gratitudine nei suoi confronti ed in quello del suo staff. Sottolineiamo il suo cammino, diventato con merito il secondo allenatore del club con il maggior numero di presenze“.

Terminato il lungo periodo con D’Angelo, inframezzato dai 6 incontri con Maran, il Pisa dovrà iniziare la prossima stagione con una nuova guida tecnica ed anche con un nuovo direttore sportivo, in quanto Claudio Chiellini era stato rimosso dal suo incarico nelle ore precedenti.

Al suo posto è arrivato l’ex Lazio, Roma e Inter Aleksandar Kolarov, all’esordio da Ds. Per la panchina c’è un nome a dir poco suggestivo, quello di Andrea Pirlo.