Sfilata a Cannes con abito incantevole: Zaira Nara show

Zaira Nara lascia tutti senza fiato a Cannes con la ragazza che si è presentata con un vestito da togliere il fiato

La modella argentina ha sfilato per le strade di Cannes con un vestito trasparente che ha lasciato senza parole fan e fotografi, estasiati dalla bellezza della showgirl sudamericana.

Sorella di Wanda Nara, Zaira è una vera e propria star in Argentina con la ragazza che è famosa per il suo lavoro da modella e di conduttrice tv. Lavori che l’hanno resa poi anche una stella dei social con la ragazza che è arrivata a 5,6 milioni di followers rendendola una vera e propria influencer. Ogni suo post è infatti visto da centinaia di migliaia di persone che interagiscono con like e commenti.

La modella argentina è stata presente al Festival di Cannes del 2023 che si è concluso lo scorso 27 maggio, mostrando tutta la sua bellezza. Ogni giorno Zaira ha infatti indossato vestiti che hanno messo in risalto la sua bellezza come quello che ha mostrato in uno dei suoi ultimi post su Instagram.

Zaira lascia di stucco a Cannes, il vestito è spettacolare

La bella Zaira si è presentata tra le strade di Cannes con un vestito completamente trasparente che ha messo in risalto le sue forme e lasciando completamente a bocca aperta i passanti. Il tutto corredato da dei tacchi vertiginosi che ne hanno slanciato maggiormente la figura. Una bellezza che non passa di certo inosservata quella della showgirl classe 1988, sorella minore di Wanda.

Il rapporto tra le due sorelle Nara è molto stretto con Wanda e Zaira che in più di un’occasione hanno lavorato insieme o per una campagna pubblicitaria ma anche in occasione di eventi televisivi.

In una recente intervista Wanda ha affermato di essere molto legata a sua sorella e di non ricordare di aver mai litigato con Zaira. Le due Nara infatti sono molto famose in Argentina, risultando spesso protagoniste anche sulle copertine dei rotocalchi o giornali di gossip.

Come Wanda, anche Zaira Nara ha legato il suo nome al mondo del calcio per quello che riguarda la vita privata. La modella è infatti stata legata a lungo a Diego Forlan, attaccante uruguaiano con il quale è arrivata ad un passo dal matrimonio. Una relazione poi terminata bruscamente a pochi giorni dal fatidico sì. Zaira ha una figlia nata dalla successiva relazione con Jakob Von Plessen, una storia terminata pochi mesi fa.