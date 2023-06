Triplo KO Juve: scambio bomba con la Lazio

Una cessione che potrebbe cambiare i piani di mercato delle due big della serie A. Un affare che coinvolge anche la Liga

In teoria partirebbe il 1° agosto, ma il calciomercato non si ferma mai. Le prime schermaglie sono già iniziate, sondaggi che pian piano prendono corpo man mano che i club hanno contezza del budget a disposizione.

Parliamo in questo caso di tre squadre: Lazio, Juventus e Atletico Madrid. I bianconeri non faranno la Champions, c’è da ricostruire e per farlo la proprietà ha puntato su Cristiano Giuntoli.

L’attuale ds del Napoli dopo il 4 giugno dovrebbe liberarsi dagli azzurri e approdare alla Continassa. Diverso il discorso per i capitolini, certi della Champions e con un gruzzoletto, cessioni escluse, di almeno 50 milioni di euro.

L’Atletico Madrid ha bisogno di un rinforzo importante in mediana. Diego Simeone ha indicato un profilo garantito, una mezzala da tempo nel mirino della Vecchia Signora che a questo punto potrebbe cambiare destinazione.

I Colchoneros avrebbero quindi messo nel mirino Sergej Milinkovic Savic, autore di un’annata con qualche basso di troppo ma che resta lo straniero che ha segnato di più nella storia della Lazio.

Contratto in scadenza nel 2024, il serbo dovrebbe lasciare la Capitale, la Juve sembrava essere la sua pretendente principale ma con l’ingresso in scena dell’Atletico Madrid, la storia potrebbe cambiare.

L’Atletico Madrid vuole Milinkovic Savic: schiaffo alla Juventus

Lotito valuta il suo giocatore almeno 40 milioni, cifra alla quale i bianconeri non possono arrivare. Gli spagnoli invece avrebbero un asso nella manica da calare.

Da Madrid, oltre al cash infatti, vorrebbe inserire nel pacchetto Renan Lodi, nazionale brasiliano in questa stagione al Nottingham Forest. Formula importante che prevede 5 milioni di prestito oneroso, più 30 milioni per il riscatto.

Il mancino, 25 anni compiuti l’8 aprile, ha disputato 28 gare, Gli inglesi però non eserciteranno il riscatto e quindi il terzino tornerà in Spagna.

Contratto fino al 2026, il ragazzo di Serrana potrebbe risolvere così il problema della fascia sinistra biancoceleste. A quel punto la Lazio non riscatterebbe più Luca Pellegrini. Doppio danno per la Juventus quindi che oltre a veder sfumare l’acquisto di Milinkovic, perderebbe la cifra prevista per il mancino capitolino, circa 12 milioni.

Infine, lo stesso brasiliano è nel mirino della Vecchia Signora che così si troverebbe a dover individuare un altro inquilino per la corsia mancina. Piove sul bagnato, in questa vicenda, con tutte le tessere al loro posto, alla fine a sorridere potrebbe essere soprattutto Claudio Lotito.