Intimo minuscolo: la Javorcekova lascia tutti di sasso

Lucia Javorcekova con i suoi scatti in intimo lascia sempre il segno: la modella slovacca mostra un fisico perfetto a dire poco

Non sulle sole bellezze italiane si concentra l’ammirazione e l’adorazione del pubblico nostrano, quanto a fascino femminile. La platea è sensibile anche a presenze come quella di Lucia Javorcekova, diventata ormai da anni uno dei sogni proibiti principali alle nostre latitudini, e la cosa naturalmente non stupisce.

Lucia è una delle modelle e influencer più apprezzate al mondo, con una fisicità statuaria che non può passare inosservata. E che da noi il grande pubblico ha conosciuto nel 2015: la Javorcekova rispose con entusiasmo alla ‘chiamata’ de Le Iene, che la sfidarono ad esibire le sue grazie senza veli. Sfida accettata e una visione sul piccolo schermo che nessuno ha mai più dimenticato.

Da allora, la modella slovacca classe 1990 è stata seguita assiduamente da tanti nostri connazionali sul suo profilo Instagram, costantemente aggiornato e sul quale gli scatti eclatanti non mancano decisamente mai.

A Lucia piace molto mettersi in mostra, fiera di essere cio che è, senza nascondersi. Inevitabile l’approvazione del pubblico, che cresce sempre di più ed è ormai giunto a tre milioni e mezzo di followers, lanciandola nell’Olimpo delle presenze più seducenti ed esplosive non solo dei giorni nostri, ma di sempre.

Lucia Javorcekova, il perizoma è un filo: sparisce tra le sue curve, visione devastante

E’ dunque inevitabile annoverare il suo nome tra quelli che in questa estate ci faranno maggiormente sognare ad occhi aperti con i propri post social.

Per la verità, per lei estate o inverno fa pochissima differenza, anche perché da anni si è trasferita a vivere in Messico con colui che è diventato, in autunno, suo marito, il fotografo Krjstian Grejtak. E sulle spiagge tropicali sfodera sempre tutte le sue armi al meglio.

Questo è uno degli ultimi scatti di Lucia, dove è impossibile non farsi ipnotizzare da un lato B che vertiginoso è dire poco. Visione che quasi buca lo schermo, un perizoma sottilissimo che accende la fantasia e la passione e attira like e messaggi d’amore a ripetizione, come avviene praticamente sempre quando Lucia posta una nuova foto.

Sensualità provocante e incontenibile, la super modella slovacca non tradisce mai le attese e ci ricorda che per il titolo di regina dell’estate corre, eccome, anche lei.