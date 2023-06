Messi, col PSG finisce malissimo: spunta il brutto gesto

L’avventura parigina di Lionel Messi si chiude nel peggiore dei modi. Ecco cosa è successo

L’approdo di Lionel Messi a Parigi ha spiazzato totalmente gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Una Pulga al di fuori di quella che è sempre stata casa sua sembrava difficile da immaginare. Se non impossibile. Ma contro ogni pronostico ci è arrivato, e ci ha messo anche un po’ di tempo ad imporsi. Fino a diventare sempre più decisivo, seppur il passo in avanti in Europa sia mancato per l’ennesima volta. Però dopo due scudetti di fila, tutto potrebbe cambiare.

L’episodio clamoroso che verrà descritto a breve, per inciso, riguarda proprio uno dei due scudetti menzionati appena sopra.

Più precisamente l’ultimo ottenuto, quello più recente. Ai danni di un Lens che per un solo punto non ha potuto coronare un sogno di natura storica, i parigini sono riusciti ad agguantare il trofeo anche stavolta.

Malgrado l’annata costernata da infortuni, situazioni rocambolesche e tanti, ma tanti errori personali. Alla base di quanto accaduto ci potrebbe essere anche questo. Un calo di forma generale che ha reso scontento lo stesso Leo.

Ci hanno messo del proprio anche la stragrande maggioranza dei membri della tifoseria parigina, partendo dalla loro frangia più accesa passando poi per quella meno facinorosa.

I fischi rivolti all’argentino campione del mondo non si possono contare sulle dita di una mano, e questo potrebbe aver generato ulteriore risentimento.

Ma l’apoteosi lo si è raggiunto durante la festa dello scudetto. I fischi sono proseguiti. Nemmeno in un clima di festa e di gioia come quello arrivato dopo la vittoria contro il Clermont si è riusciti a placare gli animi. E la reazione del diretto interessato non si è fatta attendere…

Lionel Messi ai saluti: titoli di coda col PSG

Nel momento esatto in cui tutti i compagni erano intenti a celebrare lo scudetto appena conquistato, l’argentino ha abbandonato il campo in anticipo seguito dal suo compagno e amico Neymar Jr, altro giocatore aspramente criticato dai sostenitori del Paris.

Questo abbandono prematuro potrebbe essere dettato dai fischi ricevuti, sicuramente ingenerosi alla luce di un evento simile.

Lo stesso giocatore sembra inoltre aver ufficializzato il suo addio, con tanto di commento positivo per quella che è stata la sua esperienza biennale a Parigi.

Sebbene il passo in avanti in Champions League non sia arrivato, l’ex Barça può dirsi soddisfatto di quanto fatto in Ligue 1. Dimostrando ai sostenitori che nonostante il passare degli anni, le giocate divine sono rimaste intatte. Per quanto a livello ambientale questo “entusiasmo” non sempre sia stato reciproco.