Nadal, verdetto terribile: anche l’ultima speranza è svanita

Rafa Nadal ha deciso di operarsi per anticipare i tempi del suo ritorno in campo. Il fuoriclasse spagnolo vuole chiudere la carriera con un altro Grande Slam

Una decisione improvvisa, inattesa, presa con l’obiettivo ai limiti dell’impossibile di anticipare i tempi di un ritorno in campo che ad oggi appare quasi un miraggio. Rafa Nadal del resto non è solito arrendersi davanti alle contrarietà e ai problemi con cui nel corso della sua straordinaria carriera ha dovuto fare i conti.

Ma questo infortunio al muscolo psoas della gamba sinistra si è dimostrato un nemico molto più aggressivo e arcigno del solito. Tanto da costringere il trentasettenne fuoriclasse del tennis mondiale a uno stop complessivo superiore ai nove mesi.

Nessuno poteva immaginare che il match contro l’americano MacKenzie agli Australian Open a gennaio scorso sarebbe stato quasi certamente l’ultimo del 2023.

Un anno maledetto che Nadal non dimenticherà mai. Secondo una prima diagnosi il campione di Manacor avrebbe potuto tornare in campo entro la fine marzo, in tempo per prendere parte alla stagione dei grandi tornei sulla terra battuta.

Ma dopo qualche settimana lo stesso Nadal ha annunciato il forfait ad almeno tre degli eventi in programma sul rosso: Monte-Carlo, Madrid e Barcellona rinviando il suo rientro agli Internazionali d’Italia.

Sappiamo che non è andata così e il grande campione spagnolo ha dovuto rinunciare sia a Roma che poi, soprattutto, al suo amato Roland Garros.

Nadal, il verdetto ufficiale è devastante: l’annuncio del campione di Manacor gela i tifosi

Pochi giorni fa, a sorpresa, è stato lo stesso Nadal da un letto d’ospedale ad annunciare di essersi sottoposto a un intervento chirurgico al psoas sinistro nella speranza di ridurre i tempi di recupero.

Una speranza che a distanza di qualche altra ora viene spazzata via dalla dura realtà dei fatti. Ed è una realtà che nessun tifoso di Rafa avrebbe mai voluto ascoltare.

Il comunicato ufficiale diramato sulle sue condizioni purtroppo non lascia adito a dubbi di sorta.

Nadal dovrà rimanere lontano dai campi da tennis per altri cinque mesi abbondanti, in pratica fino a metà novembre.

Questo significa che oltre a saltare per intero la stagione sull’erba e i grandi tornei di fine estate, compreso l’Open degli Stati Uniti, il fuoriclasse iberico dovrà rinunciare anche a quella Coppa Davis indicata come la prima tappe del suo possibile rientro. In sostanza per rivedere il maiorchino in campo i tifosi e gli appassionati dovranno attendere il 2024.