Napoli, svolta per il dopo Spalletti: decisione ufficiale del club

Per il Napoli arriva la svolta sul tema del momento, vale a dire la successione di Luciano Spalletti. In tal senso, infatti, è arrivata la decisione ufficiale del club che sorprende in maniera del tutto inevitabile tanto gli addetti ai lavori quanto i tifosi.

Il momento di grande euforia in casa Napoli è stato, per certi aspetti, quanto meno ridotto in termini di mole dalle notizie relative all’addio di Spalletti, poi ufficializzato anche da Aurelio De Laurentiis. Adesso è partito il toto allenatore, con i nomi accostati al club partenopeo che sono gli stessi e rispondono tutti ad un chiaro identikit. Si cerca, infatti, un tecnico che esprime un gioco di qualità e che ha una proposta di gioco votata alla fase offensiva. In tal senso arriva la decisione da parte del club. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo in questi minuti.

Napoli, svolta per il post Spalletti

Non sarà certamente facile, per nessuno, raccogliere una eredità tanto pesante. Per questo motivo servirà non sbagliare, dal momento che le pressioni saranno elevate come probabilmente non lo sono mai state. Non a caso, infatti, da tempo si segnala che il patron Aurelio De Laurentiis si sta prendendo tutto il tempo del mondo proprio per evitare di cadere in scivoloni, che in questa fase sarebbero davvero molto dolorosi.

Uno dei nomi accostati agli azzurri con maggiore insistenza è quello di Thiago Motta, che tanto bene sta facendo alla guida del Bologna e che rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio internazionale come allenatore. In tal senso, però, arriva un colpo di scena. Il tecnico italo-brasiliano, infatti, ha incontrato in queste ore la proprietà dei rossoblu per fare il punto della situazione e sistemare alcune questioni che stavano creando apprensione. Oltre al patron Joey Saputo, presenti anche l’amministratore delegato Claudio Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, il direttore sportivo Marco Di Vaio.

Bologna, Thiago Motta resta

Stando a quanto raccontato dall’Ansa, alla fine dell’incontro le parti hanno deciso di andare avanti insieme anche per la prossima stagione. La tensione col club era scoppiata dopo la conferenza stampa post Lecce, in cui l’ex Spezia aveva dichiarato che qualcuno nel club avrebbe dato notizie ad un giornale. Il caso è rientrato grazie ad un chiarimento ed ora si andrà ancora avanti insieme, dunque.