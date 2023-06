Niente Juve né Milan per Milinkovic: tra i due litiganti il terzo gode

Il futuro di Milinkovic-Savic è molto vicino ad una clamorosa svolta: svolta per il suo futuro, Juve e Milan finiscono al tappeto

Ormai da anni il profilo di Sergej Milinkovic-Savic è uno dei più seguiti ed ambiti in tutta Europa. Il gioiello ex Genk con la maglia della Lazio ha raggiunto un livello estasiante, al punto che è ormai facile considerarlo tra i migliori nel suo ruolo.

Che giochi sulle trequarti o in mezzo al campo, il ‘Sergente’ non ha praticamente mai deluso. A 28 anni, col contratto in scadenza l’anno prossimo con la Lazio, il suo futuro sarà verosimilmente lontano dalla Capitale. Ed il rendimento quest’anno, l’ennesimo, è stato davvero esaltante. 46 presenze complessive, 11 gol e 6 assist vincenti agli ordini di Sarri che non ha praticamente mai fatto a meno del suo campione.

Ed il nome di Milinkovic-Savic è ormai da mesi cerchiato in rosso da numerosi top club sparsi per l’Europa. Si è parlato a lungo dell’ipotesi Premier League così come il PSG, in passato, ha sondato il terreno per il classe 1995. In Italia, è chiaro praticamente da anni come a parte l’Inter, vi siano soprattutto Juventus e Milan sulle sue tracce.

L’ex Inter si prende Milinkovic-Savic: Juve-Milan, che beffa

I bianconeri perderanno Adrien Rabiot che vedrà a fine mese scadere il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’: il rinnovo pare non essere più un’opzione percorribile. Ed il Milan deve fare i conti sia con il grave infortunio di Bennacer che con il flop De Ketelaere: due ruoli che il laziale potrebbe ricoprire in maniera egregia.

Secondo quanto viene riportato da ‘Elgoldigital.com’, però, sarebbe un’altra la società apparentemente in pole position per anticipare la folta concorrenza – e beffare le italiane – strappando a Lotito la sua gemma più preziosa.

Si tratta dell’Atletico Madrid che si è convinto a dare un’ultima chance a Simeone nonostante una stagione che si sta chiudendo in maniera sorprendentemente deludente.

Il ‘Cholo’, al di là del nodo Joao Felix che difficilmente verrà riscattato per 100 milioni dal Chelsea, ha una forte necessità di rinforzare anche il centrocampo.

E proprio lì che Milinkovic-Savic sarebbe la dolcissima ciliegina sulla torta ed una delle prime richieste che il tecnico argentino avrebbe già fatto ai dirigenti dell’Atletico.

Insomma, con i ‘Colchoneros’ in campo animati da una forte voglia di rivalsa, Milan e Juve potrebbe finire per rimanere effettivamente a mani vuote. L’ex Genk pare possa volare fino a Madrid – ricordiamo che il centrocampista è nato a Lleida – per la gioia di Diego Simeone e la rabbia di bianconeri e rossoneri.