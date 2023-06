Sgarbo di Ronaldo al Real Madrid: “Colpa sua…”

Ronaldo ha deciso consapevolmente di fare un nuovo sgarbo al Real Madrid. I Blancos hanno subito un affronto davvero duro: ecco perché

L’avventura di Ronaldo in Arabia Saudita non sta raggiungendo chissà quali indimenticabili vette di cronaca sportiva. Nonostante un rendimento individuale sempre ai massimi livelli, la squadra nel complesso non agguanterà alcun trofeo nel corso della stagiona attuale. Cosa inaccettabile, per un fuoriclasse del suo calibro che a oltre 40 anni ha ancora voglia di vincere.

Il suo esempio potrebbe essere seguito a sua volta da un suo ex compagno di reparto. Una vecchia conoscenza ancora ai vertici del calcio europeo, con i dovuti paragoni e con molti meno anni di carriera soprattutto.

Nelle ultime ore hanno fatto parecchio scalpore le voci di mercato che hanno visto il bomber francese Karim Benzema lontano da casa sua: il Real Madrid.

L’avventura dell’attaccante vincitore del Pallone d’Oro col club spagnolo potrebbe chiudersi a breve. Prima di procedere con la narrazione, è doveroso fare un piccolo passo indietro. Benché possa sembrare il contrario, il portoghese è molto felice in Arabia.

Malgrado gli zero trofei ottenuti a ridosso della fine della stagione, CR7 potrebbe accettare di buon grado il proseguimento della sua permanenza alla corte dell‘Al Nassr, forte anche di un ingaggio di assoluto riguardo economico. Ma per un calciatore così ricco, ovviamente, i soldi non saranno mai la motivazione primaria. Non più almeno…

Si può dire come Ronaldo abbia “sdoganato” la chiusura di carriera (?) in campionati come quello arabo. Un’altra leggenda della storia del calcio potrebbe replicare quanto fatto dal suo concorrente numero uno, ovvero Lionel Messi.

La stessa cosa potrebbe essere fatta dall’attaccante francese, il quale è in scadenza di contratto con la squadra di Madrid. E ovviamente, alla veneranda età di 35 anni, potrebbe essere in cerca di nuove sfide.

Benzema via dal Real? Le ultimissime

Tra ipotesi e smentite da parte dei diretti interessati, la situazione circa l’addio di Karim Benzema alla corte di Florentino Perez non è molto chiara.

Sembra però che lo stesso attaccante abbia “consultato” il prezioso e autorevole parere di Ronaldo circa la sua esperienza in Arabia. Che sia una forma implicita di interesse? Oppure un semplice desiderio di cambiare aria? Non è dato saperlo.

Ciò che risulta assai probabile è che CR7 potrebbe aver messo una buona parola per la sua attuale squadra, con conseguente nonché inevitabile sgarbo al Real Madrid. In ogni caso il presunto interesse dell’ex Lione potrebbe non essere casuale. Come al solito e come spesso accade, per ulteriori sviluppi ci sarà da attendere nei prossimi giorni.