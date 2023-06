Sogno Gundogan in Serie A, una Big prova il colpo a zero

Il centrocampista tedesco in scadenza il 30 giugno col Manchester City continua a mostrare il suo immenso talento: una big della Serie A ci prova

Il Manchester City ha battuto i cugini dello United senza particolari problemi e ha conquistato il secondo trofeo stagionale. Dopo la Premier League, è arrivata anche l’Fa Cup. Ora tutti i pensieri di Pep Guardiola sono rivolti verso l’attesissima finale di Istanbul del prossimo 10 giugno contro l’Inter.

I Citisenz quest’anno sembrano avere una marcia in più rispetto agli avversari, lo si è visto molto bene nella gara contro lo United.

Sono bastati pochi secondi per permettere ai campioni d’Inghilterra di spaccare in due la difesa di Ten Hag: De Bruyne spizza la palla di testa e Gundogan dal nulla crea una magia imparabile per De Gea.

Al 30′ il Manchester United recrimina un calcio di rigore per un tocco di mano Grealish. Il Var convalida il tiro dal dischetto e Bruno Fernandes ristabilisce la parità.

Ma non c’è niente da fare, il City ha una marcia in più e ancora una volta tocca a Gundogan a mettere le cose apposto con un altro tiro a volo, un’altra conclusione di pregevole fattura.

Il tedesco di origine turche non sembra mostrare un minimo di cedimento dovuto all’età. Anzi, la voglia di giocare è sempre la stessa tanto che, stando a diversi rumors, potrebbe presto rientrare tra i preferiti di una big italiana.

Ilkay Gundogan lascerà probabilmente il Manchester City in scadenza, ma non ha intenzione di fermarsi. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di un suo probabile approdo in Italia, alla corte di una squadra che necessità della sua esperienza.

Gundokan, Milan pensa al centrocampista del City

La squadra in questione è il Milan con i dirigenti rossoneri che avrebbero in mente un’operazione di mercato molto simile a quella posta in essere per Daichi Kamada.

Si tratterebbe di un grande colpo di mercato a parametro zero, considerando che il tedesco ha ancora 32 anni e tanta voglia di dire la sua in un altro campionato.

Probabile che la trattativa cominci subito dopo la finale di Istanbul tra City e Inter, con il Milan che non perderebbe tempo a contattare l’entourage del calciatore per concludere un accordo tra le parti.

L’unico problema che potrebbe palesarsi è quello dell’ingaggio: il centrocampista al momento guadagna 7,2 milioni di euro netti, una cifra fin troppo elevata per gli standard del Milan, ma si potrebbe trovare un compromesso.

L’altro è la concorrenza rappresentata dal Barcellona, oggi in netta pole.

Sta di fatto che il futuro di Gundogan sarà più chiaro dopo la finale di Champions League, un trofeo che il tedesco spera di alzare al cielo assieme ai suoi compangni.